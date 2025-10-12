⚖️ «Барселона» выбирает между Левандовским и Рэшфордом – пока фаворит англичанин

Как известно, контракт «Барселоны» и Роберта Левандовски истекает уже следующим летом. И позиция клуба по будущему польского нападающего до сих пор не ясна.

Несмотря на впечатляющую статистику (105 голов в 156 матчах), каталонская газета Sport утверждает, что «Барселона» не будет предлагать Роберту новый контракт.

Объясняется, что руководство «Барсы» не видит былой продуктивности в польском нападающем, а его уровень игры заметно снизился в последнее время. Еще один важный фактор – высокая зарплата.

The Sun пишет, что боссы «Барсы» в восторге от игры Маркуса Рэшфорда. Клуб может активировать право выкупа в конце сезона, заплатив 30 миллионов фунтов стерлингов. Но это случится, если каталонцы решат расстаться с Левандовским.