🎥 Трансфер мечты для Испании и «Барсы» – Хави выбрал звезду АПЛ. Заодно высказался о «ЗМ» Дембеле

На мероприятии adidas блогер Адри Контрерас устроил блиц для Хави. Условия простые: блогер задает короткий вопрос, легенда «Барсы» быстро дает ответ.

Кто на данный момент лучший игрок в мире: «Ламин [Ямаль]».

Справедлив ли «Золотой мяч» Дембеле: «Да».

Какого игрока должна натурализовать Испания перед ЧМ: «Например, [Эрлинг] Холанда».

Выдели одного действующего тренера: «[Пеп] Гвардиола».

Трансфер мечты для «Барсы»: «Тоже Холанд».

Выдели любую команду, кроме «Барсы»: «Сейчас это «Ливерпуль». 

Выслать Холанду испанский паспорт. 

