😳 Отец Ямаля все сильнее давит на «Барсу». Клуб исполняет все «хотелки» Ламина. В раздевалке недовольны ситуацией (Ромен Молина)

Известный журналист Ромен Молина рассказал, что в последнее время отношения Ламина Ямаля с «Барселоной» значительно изменились.

«Отец Ямаля стал более влиятельным на своего сына и его отношения с «Барсой» из-за повышенного внимания и растущего давления со стороны «ПСЖ» и других клубов. Со временем его требования изменились.

Например, он поехал в офис «Барселоны» и сказал: «Несправедливо, что мой сын не получает достаточной поддержки в гонке за «Золотой мяч». Потому что в то время «Барса» больше поддерживала Рафинью.

С тех пор изменилась позиция не только клуба, но и испанской федерации футбола.

В раздевалке «Барселоны» это было принято не очень хорошо. Все это противоречит девизу клуба. С тех пор «Барса» постоянно соглашается на все его странные просьбы, вроде перелетов на частных самолетах.

Вы не можете себе представить, сколько предложений и сообщений Ямаль получает от политиков, знаменитостей и даже женщин», – сообщает Молина.

Если все так, то что делать?