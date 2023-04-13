7 комментариев

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Сразу 9 игроков «Барселоны» могут быть выставлены на продажу этим летом

Ферран Торрес Ферран Торрес
Барселона Барселона
Жорди Альба Жорди Альба
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Ансу Фати Ансу Фати
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Франк Кессиэ Франк Кессиэ
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Трансферные планы «Барселоны» на лето начинают потихоньку проясняться.

Опираясь на последние новости и слухи, мы можем составить список игроков «Барсы», которых клуб постарается продать через несколько месяцев.

Ансу Фати

Многообещающий форвард по-прежнему имеет все шансы покинуть «сине-гранатовых», несмотря на его нежелание это делать. «Барса» готова избавиться от него из-за его большой зарплаты и высокой стоимости.

Ферран Торрес

Испанец вряд ли покинет «Камп Ноу», но, если Фати в конечном итоге останется, есть большая вероятность, что вместо него клуб продаст Феррана.

Франк Кессиэ

Хотя Хави, кажется, в восторге от ивуарийца, потенциальная сделка по обмену с миланским «Интером» на Марсело Брозовича остается актуальной для клуба.

Жорди Альба

Сообщается, что «Барселона» рассматривает возможность продажи ветерана клуба из-за его высокой зарплаты, которая может стать проблемой для регистрации Лео Месси. Кроме того, 34-летний игрок больше не является ключевым в команде.

Абде

Несмотря на блестящую форму вингера в «Осасуне», клуб готов рассмотреть его продажу, если поступит хорошее предложение. Несколько команд Премьер-лиги следят за талантливым марокканцем.

Серджиньо Дест

Американец не входит в планы Хави, несмотря на идею подписать нового правого защитника. Говорят, что многие европейские клубы проявляют интерес к 22-летнему футболисту.

Клеман Лангле

«Барса» сделает все возможное, чтобы избавиться от центрального защитника. «Тоттенхэм» может быть заинтересован в заключении постоянной сделки.

Самуэль Умтити

Подъем формы француза в «Лечче» сделал его объектом интереса для многих европейских клубов. «Барса» примет лучшее предложение.

Нико

Опорный полузащитник недостаточно хорош, чтобы стать потенциальным преемником Серджи Бускетса. Его аренда в «Валенсии» не увенчалась успехом, так что его продажа летом вполне возможна.

7 комментариев

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Ansu Fati
Ответ Серж Папанов
Нико абде останется
Немного следил за Нико. Очередной Аленья, не более.
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Итачи Учиха
Ответ СД18
Абде надо оставить и одного из пары Фати - Ферран Если Альба снизит ЗП, то же отавить Кесье вроде начал втягиватся, а вот Роберто стоит отпустить А где в списке Тринкау?
Тринкау так-то отлично играет в Спортинге. И, вроде как, там обязательная опция выкупа в районе 6-8 миллионов. На самом деле странно, почему Хави так ему и не дал шанса, а просто попросил купить Рафинью за куеву хучу денег
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Super Objectively
Ох уж эти заголовки )) Барса может бы и хотела продать игроков ..но кто их купит ))) с их огромными ЗП..тут разве что Фати представляет какую то ценность ...а остальные ))
знаем мы как прошлым летом барса хотела в Интер спихнуть Альбу ))))))))))))))))) и что из этого получилось...

не нужно было рычаги трогать)) летнее усиления вообще ни о чем было !! еще больше навредили себе ...
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СД18
Абде надо оставить и одного из пары Фати - Ферран
Если Альба снизит ЗП, то же отавить

Кесье вроде начал втягиватся, а вот Роберто стоит отпустить
А где в списке Тринкау?
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Игорь Климов
Ничего без них Барселона не потеряет, а скорее всего только обретёт.
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Никита Смолов
Абде надо вернуть, левый фланг на пару с Бальде будет топ.
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Серж Папанов
Нико абде останется
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