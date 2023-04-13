7 комментариев

Трансферные планы «Барселоны» на лето начинают потихоньку проясняться.

Опираясь на последние новости и слухи, мы можем составить список игроков «Барсы», которых клуб постарается продать через несколько месяцев.

Ансу Фати

Многообещающий форвард по-прежнему имеет все шансы покинуть «сине-гранатовых», несмотря на его нежелание это делать. «Барса» готова избавиться от него из-за его большой зарплаты и высокой стоимости.

Ферран Торрес

Испанец вряд ли покинет «Камп Ноу», но, если Фати в конечном итоге останется, есть большая вероятность, что вместо него клуб продаст Феррана.

Франк Кессиэ

Хотя Хави, кажется, в восторге от ивуарийца, потенциальная сделка по обмену с миланским «Интером» на Марсело Брозовича остается актуальной для клуба.

Жорди Альба

Сообщается, что «Барселона» рассматривает возможность продажи ветерана клуба из-за его высокой зарплаты, которая может стать проблемой для регистрации Лео Месси. Кроме того, 34-летний игрок больше не является ключевым в команде.

Абде

Несмотря на блестящую форму вингера в «Осасуне», клуб готов рассмотреть его продажу, если поступит хорошее предложение. Несколько команд Премьер-лиги следят за талантливым марокканцем.

Серджиньо Дест

Американец не входит в планы Хави, несмотря на идею подписать нового правого защитника. Говорят, что многие европейские клубы проявляют интерес к 22-летнему футболисту.

Клеман Лангле

«Барса» сделает все возможное, чтобы избавиться от центрального защитника. «Тоттенхэм» может быть заинтересован в заключении постоянной сделки.

Самуэль Умтити

Подъем формы француза в «Лечче» сделал его объектом интереса для многих европейских клубов. «Барса» примет лучшее предложение.

Нико

Опорный полузащитник недостаточно хорош, чтобы стать потенциальным преемником Серджи Бускетса. Его аренда в «Валенсии» не увенчалась успехом, так что его продажа летом вполне возможна.