Хави Симонс на выходных приехал в Барселону.

Воспитанник Ла Масии встретился с Алексом Бальде. Вместе парни зажигали в академии «блауграны».

В феврале Симонс поделился с журналистами воспоминаниями о своем футбольном детстве:

«Живя в Ла Масии, я познакомился с Гави. С ним у меня всегда были очень хорошие отношения, но он был на год младше. В то же время я познакомился с Бальде, мы стали хорошими друзьями и остаемся на связи до сих пор».

Сейчас Симонс выступает за «ПСВ». В этом сезоне полузащитник провел за голландский клуб 40 матчей, записав на свой счет 16 голов и 9 ассистов.

По информации Mundo Deportivo, за карьерой Хави внимательно следит Йорди Кройфф.

А вы бы хотели увидеть Гави, Бальде и Симонса в основе «Барселоны»?