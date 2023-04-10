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📸 Хави Симонс посетил Барселону и встретился с игроком «блауграны»

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Хави Симонс на выходных приехал в Барселону.

Воспитанник Ла Масии встретился с Алексом Бальде. Вместе парни зажигали в академии «блауграны».

В феврале Симонс поделился с журналистами воспоминаниями о своем футбольном детстве:

«Живя в Ла Масии, я познакомился с Гави. С ним у меня всегда были очень хорошие отношения, но он был на год младше. В то же время я познакомился с Бальде, мы стали хорошими друзьями и остаемся на связи до сих пор».

Сейчас Симонс выступает за «ПСВ». В этом сезоне полузащитник провел за голландский клуб 40 матчей, записав на свой счет 16 голов и 9 ассистов.

По информации Mundo Deportivo, за карьерой Хави внимательно следит Йорди Кройфф.

А вы бы хотели увидеть Гави, Бальде и Симонса в основе «Барселоны»?

2 комментария

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Inside 88 LW
У ПСЖ есть право выкупа в 12 млн и я думаю они им воспользуются. Есть большие сомнения что игрок даже несмотря на его желание будет в Барсе..
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fcb812
Надо вернуть молодого,хороший уровень сейчас показывает
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