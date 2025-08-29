Скромно! Маркус Рэшфорд обустраивается в Барселоне: футболист был замечен в кухонном отделе IKEA

Маркус Рэшфорд произвел фурор в кухонном отделе во время покупок в IKEA.

27-летний игрок «Барселоны» был замечен поклонником, когда рассматривал кастрюли и сковородки в магазине товаров для дома.

В июле Рэшфорд перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на правах аренды.

Соглашение предусматривает возможность для «Барселоны» выкупить игрока за 26 миллионов фунтов.

После победы над «Осасуной» со счётом 3:0 Рэшфорд, получающий 315 000 фунтов в неделю, посетил IKEA, чтобы купить всё необходимое для обустройства нового жилья в Барселоне.

Фанат, заснявший Маркуса за выбором кухонной утвари, написал: «Было невероятно увидеть такого известного игрока в таком магазине, как Ikea».