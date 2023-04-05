Но Хави не считает это оправданием.

В среду «Барселона» потерпела поражение от «Реала» на «Камп Ноу» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

После игры Хави спросили, повлияло ли отсутствие травмированных игроков, но тренер отказался это обсуждать, так как не хотел использовать это в качестве оправдания.

Однако в каждом матче, который стоил «Барсе» потенциального трофея в этом сезоне, каталонцам приходилось обходиться без очень важных игроков.

Против миланского «Интера» в Лиге чемпионов: Рональд Араухо, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

Против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы: Гави, Педри, Усман Дембеле.

Против «Реала» в Кубке Испании: Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле.

Излишне говорить, что все эти игроки бесспорно оказываются в стартовом составе на значимых играх.