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Эрик Гарсия дебютировал в опорной зоне. Хави доволен и выделил 3 положительных момента в игре испанца

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Возможность сэкономить после ухода Бускетса.

Эрик Гарсия дебютировал в качестве опорного полузащитника в матче с «Эльче», который закончился победой сине-гранатовых со счетом 4:0.

Mundo Deportivo сообщает, что Хави и остальная часть тренерского штаба положительно выделили три аспекта игры Гарсии на новой позиции.

Elche-FC Barcelona | Eric Garcia se revaloriza tras el 'experimento' de Xavi

1. Позиция. Тренер считает, что 22-летней испанец великолепно выбирал позицию, всегда предлагая себя в качестве варианта для передачи своим партнерам. Это самый сложный аспект игры на этой позиции.

2. Передачи. Гарсия знает, когда нужно играть одним или двумя касаниями, а также чувствует время необходимости совершить вертикальный проход между линиями.

3. Прессинг. Эрик хорошо давил и умело действовал в высоком прессинге.

Также Хави впечатлен профессионализмом Гарсии. Сообщается, что испанец сам изучает видеоматериалы, чтобы лучше адаптироваться к новой позиции.

Станет заменой Бускетсу?

3 комментария

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TAGAY
Гарсия центр вполне добротно держал, xoTя Эльче даже не претендовал на центр, играли с фланговыми контратаками и там Альба немного подкачал, то не успевал то упускал на ровном месте. очевидно что против аутсайдеров Гарсия вполне способен эту позицию закрыть так что скучать по Бусу не придется, но что в топ матчах будет мы еще не знаем, но очевидно что за полгода точно никто не освоит другую позицию, надо наигрывать, смотреть.. данные у него на опорника топовые, теперь надо автоматизировать тактические навыки опорника. посмотрим что будет, я лично уверен что из него выйдет неплохой опорник, но нужно время.
+2
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+2
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Ринат Абдулвалиев
Ответ Begenç Seýtiýew
Чем дальше держать его от своих ворот тем лучше
Тогда форвардом его нужно его сделать)))
0
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Begenç Seýtiýew
Чем дальше держать его от своих ворот тем лучше
+3
0
+3
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