Эрик Гарсия дебютировал в опорной зоне. Хави доволен и выделил 3 положительных момента в игре испанца
Возможность сэкономить после ухода Бускетса.
Эрик Гарсия дебютировал в качестве опорного полузащитника в матче с «Эльче», который закончился победой сине-гранатовых со счетом 4:0.
Mundo Deportivo сообщает, что Хави и остальная часть тренерского штаба положительно выделили три аспекта игры Гарсии на новой позиции.
1. Позиция. Тренер считает, что 22-летней испанец великолепно выбирал позицию, всегда предлагая себя в качестве варианта для передачи своим партнерам. Это самый сложный аспект игры на этой позиции.
2. Передачи. Гарсия знает, когда нужно играть одним или двумя касаниями, а также чувствует время необходимости совершить вертикальный проход между линиями.
3. Прессинг. Эрик хорошо давил и умело действовал в высоком прессинге.
Также Хави впечатлен профессионализмом Гарсии. Сообщается, что испанец сам изучает видеоматериалы, чтобы лучше адаптироваться к новой позиции.
Станет заменой Бускетсу?
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