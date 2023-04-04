Возможность сэкономить после ухода Бускетса.

Эрик Гарсия дебютировал в качестве опорного полузащитника в матче с «Эльче», который закончился победой сине-гранатовых со счетом 4:0.

Mundo Deportivo сообщает, что Хави и остальная часть тренерского штаба положительно выделили три аспекта игры Гарсии на новой позиции.

1. Позиция. Тренер считает, что 22-летней испанец великолепно выбирал позицию, всегда предлагая себя в качестве варианта для передачи своим партнерам. Это самый сложный аспект игры на этой позиции.

2. Передачи. Гарсия знает, когда нужно играть одним или двумя касаниями, а также чувствует время необходимости совершить вертикальный проход между линиями.

3. Прессинг. Эрик хорошо давил и умело действовал в высоком прессинге.

Также Хави впечатлен профессионализмом Гарсии. Сообщается, что испанец сам изучает видеоматериалы, чтобы лучше адаптироваться к новой позиции.

Станет заменой Бускетсу?