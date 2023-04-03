FC BARCELONA
Блог

Как Эрик Гарсия справился на новой для себя позиции? Смотрим на тепловой карте 💥

Барселона Барселона
Эрик Гарсия Эрик Гарсия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Хави нашел интересное решение.

В матче против «Эльче» Хави в качестве эксперимента выпустил Эрика Гарсию на позицию опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне Гарсия нерегулярно получает игровое время, так как конкуренция в линии обороны очень велика. Однако в последней игре «Барсы» он хорошо проявил себя, играя на новой позиции, а ведь это был его дебют в данной роли в официальном матче.

Точность передач испанского игрока составила 89%. 5 из 6 длинных передач в его исполнении были успешными. Он сделал 1 перехват, 1 вынос, заблокировал 2 удара. Успешно реализовал 100% попыток дриблинга.

Тепловая карта Гарсии демонстрирует, как много пространства он охватил. Эрик успевал практически везде.

За всю игру у испанского защитника было 70 касаний.

В том матче «Барселона» чувствовала себя комфортно на протяжении всех 90 минут, в чем есть большая заслуга Гарсии. В итоге «блауграна» выиграла со счетом 4:0.

Возможно, Хави нашел отличного преемника для Бускетса, который покинет клуб, если не этим летом, то следующим.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Было бы неплохо если он превзойдет Бускетса)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧИКО
Пока делать выводы рано. Ельче настолько слабо сыграла, что не очень понятно было оправдал эксперимент или нет. Дай бог чтоб он сыгрался на этой позиции, но представлять его заменой Бускетса, очень рано. Умеет он играть и напористый, но также у него много косяков. Пусть в такие матчи выпускает и может и наиграется…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
1 перехват и судя по всему стоял на одном месте по тепловой карте.
В матче против явного аутсайдера и без 5 минут представителя сегунды.
Такое себе. Летом если будет спрос - нужно продавать.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yunushan Niyazov
Эрик неплохой игрок, но есть ошибки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий