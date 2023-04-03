Хави нашел интересное решение.

В матче против «Эльче» Хави в качестве эксперимента выпустил Эрика Гарсию на позицию опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне Гарсия нерегулярно получает игровое время, так как конкуренция в линии обороны очень велика. Однако в последней игре «Барсы» он хорошо проявил себя, играя на новой позиции, а ведь это был его дебют в данной роли в официальном матче.

Точность передач испанского игрока составила 89%. 5 из 6 длинных передач в его исполнении были успешными. Он сделал 1 перехват, 1 вынос, заблокировал 2 удара. Успешно реализовал 100% попыток дриблинга.

Тепловая карта Гарсии демонстрирует, как много пространства он охватил. Эрик успевал практически везде.

За всю игру у испанского защитника было 70 касаний.

В том матче «Барселона» чувствовала себя комфортно на протяжении всех 90 минут, в чем есть большая заслуга Гарсии. В итоге «блауграна» выиграла со счетом 4:0.

Возможно, Хави нашел отличного преемника для Бускетса, который покинет клуб, если не этим летом, то следующим.