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🥳🚫 «Карлес никогда не ходил на вечеринки, но однажды...». Пике рассказал историю о Пуйоле, после которой вы будете уважать его еще сильнее

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Даже не верится, что футболисты могут быть такими.

Жерар Пике вспомнил свои первые годы пребывания в «Барселоне». Бывший центральный защитник рассказал, как он ходил по клубам в компании тогдашнего капитана Карлеса Пуйоля.

«Пуйоль был в «Барсе» 11 лет и никогда раньше не тусовался на вечерниках. Однажды я пригласил его, и он согласился.

Carles Puyol praises Gerard Pique after his pay cut

Он дважды ходил со мной, а затем в СМИ появились слухи, что Пуйоль много тусуется. Он разозлился и больше никогда этого не делал», - смеясь сказал Пике.

Пожалуй, что это только подтверждает профессионализм Пуйоля, которым он славился на протяжении своей карьеры.

2 комментария

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прощай Роналду
Пуйоль даже с вечеринками будет в наших сердцах вечно! 🔥❤️
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alanburda
Ого! Зауважал ещё сильнее! Эта история достойна экранизации. Вот же сила воли у человека!
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