Даже не верится, что футболисты могут быть такими.

Жерар Пике вспомнил свои первые годы пребывания в «Барселоне». Бывший центральный защитник рассказал, как он ходил по клубам в компании тогдашнего капитана Карлеса Пуйоля.

«Пуйоль был в «Барсе» 11 лет и никогда раньше не тусовался на вечерниках. Однажды я пригласил его, и он согласился.

Он дважды ходил со мной, а затем в СМИ появились слухи, что Пуйоль много тусуется. Он разозлился и больше никогда этого не делал», - смеясь сказал Пике.

Пожалуй, что это только подтверждает профессионализм Пуйоля, которым он славился на протяжении своей карьеры.