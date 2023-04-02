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Гарсия внезапно раскрылся на новой позиции, хотя проводил тусклый сезон. Хави рассказал, кто предложил ему эту идею

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«Барселона» уверенно разобралась с «Эльче» (4:0), увеличив отрыв от «Мадрида» на 15 очков. Главное открытие вчерашний игры – Эрик Гарсия, сыгравший на позиции опорника.

Eric demostró que puede ser pivote

В послематчевом интервью Хави признался, что эта идея пришла в голову не ему:

«Эрик выглядел очень спокойным сегодня. Считаю, он очень хорошо сыграл на новой позиции. Это была идея Йорди Кройффа – проверить Гарсию в качестве опорника.

У нас был товарищеский матч с «Барселоной Б», и Эрик хорошо проявил себя в качестве опорного звена, а теперь отлично выступил и в официальной игре. Так что у нас может появиться новый опорник».

Йорди Кройф не является одним из помощников Хави, он возглавляет международный скаутинг «Барсы». Проницательность нидерландца помогла Хави найти новую позицию для игрока, который в последние месяцы практически не проявлял себя.

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Статистика Гарсии против «Эльче»:

• 51/57 передач

• 5/6 длинных передач

• 1 обводка

• 1 вынос

• 2 заблокированных удара, 1 перехват

4 комментария

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Falsegoalkeeper
Ответ przf2ckfqg
Ну не сказать, что удивил, но сыграл хорошо. Позиционно очень плох был он, то ли боялся, то ли не умел, незнаю. И это на фоне кризисного Эльче.
Согласен, но запомнилась его передача в касание в первом тайме. Переводы у него классные тоже. Вообще Барса вчера удивила. Да не было идеального контроля, в силу отсутствия того Бускетса,Педри и Де Йонга, но интенсивность удивила. Эльче с вытянутыми языками бегали.

Еще один момент, который порадовал нацеленность игроков сыграть через центр. В начале сезона помню у штрафной многое скидывали на фланг, теперь все через центр пытаются обострить. Прогресс с началом сезона колоссальный. Игроки берут на себя больше ответственности с мячом.
+2
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Игорь Климов
Гарсия прилично сыграл в матче.
0
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-1
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przf2ckfqg
Ну не сказать, что удивил, но сыграл хорошо. Позиционно очень плох был он, то ли боялся, то ли не умел, незнаю. И это на фоне кризисного Эльче.
+4
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Никита Мальковский
ну почти замена буси
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