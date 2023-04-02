Гарсия внезапно раскрылся на новой позиции, хотя проводил тусклый сезон. Хави рассказал, кто предложил ему эту идею
«Барселона» уверенно разобралась с «Эльче» (4:0), увеличив отрыв от «Мадрида» на 15 очков. Главное открытие вчерашний игры – Эрик Гарсия, сыгравший на позиции опорника.
В послематчевом интервью Хави признался, что эта идея пришла в голову не ему:
«Эрик выглядел очень спокойным сегодня. Считаю, он очень хорошо сыграл на новой позиции. Это была идея Йорди Кройффа – проверить Гарсию в качестве опорника.
У нас был товарищеский матч с «Барселоной Б», и Эрик хорошо проявил себя в качестве опорного звена, а теперь отлично выступил и в официальной игре. Так что у нас может появиться новый опорник».
Йорди Кройф не является одним из помощников Хави, он возглавляет международный скаутинг «Барсы». Проницательность нидерландца помогла Хави найти новую позицию для игрока, который в последние месяцы практически не проявлял себя.
Статистика Гарсии против «Эльче»:
• 51/57 передач
• 5/6 длинных передач
• 1 обводка
• 1 вынос
• 2 заблокированных удара, 1 перехват
Еще один момент, который порадовал нацеленность игроков сыграть через центр. В начале сезона помню у штрафной многое скидывали на фланг, теперь все через центр пытаются обострить. Прогресс с началом сезона колоссальный. Игроки берут на себя больше ответственности с мячом.