«Барселона» уверенно разобралась с «Эльче» (4:0), увеличив отрыв от «Мадрида» на 15 очков. Главное открытие вчерашний игры – Эрик Гарсия, сыгравший на позиции опорника.

В послематчевом интервью Хави признался, что эта идея пришла в голову не ему:

«Эрик выглядел очень спокойным сегодня. Считаю, он очень хорошо сыграл на новой позиции. Это была идея Йорди Кройффа – проверить Гарсию в качестве опорника.

У нас был товарищеский матч с «Барселоной Б», и Эрик хорошо проявил себя в качестве опорного звена, а теперь отлично выступил и в официальной игре. Так что у нас может появиться новый опорник».

Йорди Кройф не является одним из помощников Хави, он возглавляет международный скаутинг «Барсы». Проницательность нидерландца помогла Хави найти новую позицию для игрока, который в последние месяцы практически не проявлял себя.

Статистика Гарсии против «Эльче»:

• 51/57 передач

• 5/6 длинных передач

• 1 обводка

• 1 вынос

• 2 заблокированных удара, 1 перехват