«Барселона» мощно вернулась после международной паузы. В 27-м туре Ла Лиги каталонцы на выезде разгромили «Эльче».

Счет был открыт уже на 20-й минуте. После розыгрыша стандарта Араухо головой сбросил мяч на Левандовского, Роберт без особых проблем распечатал ворота соперника. Поляк в седьмой раз в сезоне открыл счет в матче испанского первенства. Это рекорд среди всех футболистов Ла Лиги.

Во втором тайме «Барселона» давила меньше, но это не помешало команде Хави забить еще три мяча. На 56-й минуте отличился Фати, вокруг которого сейчас ходит много разговоров. Этот гол стал для Ансу первом результативным действием в чемпионате Испании с октября прошлого года.

Левандовски оформил дубль на 66-й минуте встречи. Тут стоит отметить Гави, который отобрал мяч на чужой половине поля и отдал ассист Роберту. Поляк отличился вновь на 70-й минуте, когда отдал точную голевую передачу Торресу. Ферран красиво забил и поставил жирную точку в этом противостоянии.

Команда Хави уверенно обыгрывает соперника со счетом 4:0 и начинает подготовку к матчу Кубка Испании против мадридского «Реала»

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