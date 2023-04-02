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Левандовски и Торрес – топ! Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Эльче»

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Ферран Торрес Ферран Торрес
Рональд Араухо Рональд Араухо
Ансу Фати Ансу Фати
Барселона Барселона
Гави Гави
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«Барселона» мощно вернулась после международной паузы. В 27-м туре Ла Лиги каталонцы на выезде разгромили «Эльче».

Счет был открыт уже на 20-й минуте. После розыгрыша стандарта Араухо головой сбросил мяч на Левандовского, Роберт без особых проблем распечатал ворота соперника. Поляк в седьмой раз в сезоне открыл счет в матче испанского первенства. Это рекорд среди всех футболистов Ла Лиги.

Во втором тайме «Барселона» давила меньше, но это не помешало команде Хави забить еще три мяча. На 56-й минуте отличился Фати, вокруг которого сейчас ходит много разговоров. Этот гол стал для Ансу первом результативным действием в чемпионате Испании с октября прошлого года.

Левандовски оформил дубль на 66-й минуте встречи. Тут стоит отметить Гави, который отобрал мяч на чужой половине поля и отдал ассист Роберту. Поляк отличился вновь на 70-й минуте, когда отдал точную голевую передачу Торресу. Ферран красиво забил и поставил жирную точку в этом противостоянии.

Команда Хави уверенно обыгрывает соперника со счетом 4:0 и начинает подготовку к матчу Кубка Испании против мадридского «Реала»

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Эльче»

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5 комментариев

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TAGAY
Сыграли неплохо, Фати не понравился, ну и Ферран в первом тайме, но второй тайм провел шикарно. Ансу хоть и забил но многовато ошибок, надеюсь гол придаст уверенность. Кессиэ, хоть убей не пойму чем он нравится болелам, как только вышел барса уже начала проигрывать центр,в атаке не созидает, единственное в чем он впечатлил в Барсе в этом сезоне так это открывание а так во всем ужасен. От Левы сегодня ожидал хорошей игры, и он не подвел-соперник идеальный все таки
Гарсия не плохо сыграл. Гави шикарен! Роберто кстати топ матч провел. Альба - средне
Араухо мощь!
Ждем класико!
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Бакдаулет Сабиев
Ферран хорошо сыграл!!
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Бакдаулет Сабиев
Видимо Торрес порекомендовал Ансу своего психотерапевта
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Evangelion
Ферран сегодня в огне. Стал активнее комбинировать, быстрее принимать решения, показал свой классный пас и дриблинг. Голы в его случае далеко не главное. Хочется чаще видеть в старте, есть ощущение, что ему важна сыгранность с партнерами, а фланг постоянного защитника не имеет, в центре тоже бывают вариации. Надеюсь, останется.
Ну и Гарсия с новой ролью справился, интересно посмотреть еще раз на фоне более сильного соперника.
+3
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Barca
Я только сегодня писал, что страшно играть с Фати, Левой и Ферраном в атаке. А тут они отстрелялись)
+2
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+2
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