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Трое ключевых игроков «Барселоны» на 100% пропустят класико 5 апреля

Педри Педри
Усман Дембеле Усман Дембеле
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Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
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5 апреля «Барселону» ждет еще одно класико. Матч определит, какая команда сыграет в финале Кубка Короля. Первая игра закончилась победой «сине-гранатовых» с минимальным счетом 1:0. 

 По словам авторитетного испанского журналиста Хави Мигеля, Усман Дембеле, Андреас Кристенсен и Педри на 100% не примут участие в ответной встрече на «Камп Ноу». 

Хотя Дембеле уже видели тренирующимся на газоне, он не успеет подготовиться к матчу. 

Педри получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце и с тех пор не появлялся за «Барсу». После достаточного выздоровления он попал в состав сборной Испании на отборочные матчи Евро, но у него случился рецидив - теперь возвращения Педри стоит ждать в конце апреля.  

Кристенсен тоже стал жертвой международного перерыва - датчанин пропустит следующий месяц. 

Ожидается, что Рональд Араухо и Френки Де Йонг успеют восстановиться к Кубку Короля. 

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних класико и уверена в себе перед матчем. Но, конечно, «сине-гранатовым» будет не хватать некоторых важных футболистов. 

2 комментария

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AnMe
Де Йонг тоже вроде с травмой и под вопросом будет ли играть?
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данислам дадыбаев
Самое главное здоровья
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