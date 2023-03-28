Трое ключевых игроков «Барселоны» на 100% пропустят класико 5 апреля
5 апреля «Барселону» ждет еще одно класико. Матч определит, какая команда сыграет в финале Кубка Короля. Первая игра закончилась победой «сине-гранатовых» с минимальным счетом 1:0.
По словам авторитетного испанского журналиста Хави Мигеля, Усман Дембеле, Андреас Кристенсен и Педри на 100% не примут участие в ответной встрече на «Камп Ноу».
Хотя Дембеле уже видели тренирующимся на газоне, он не успеет подготовиться к матчу.
Педри получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце и с тех пор не появлялся за «Барсу». После достаточного выздоровления он попал в состав сборной Испании на отборочные матчи Евро, но у него случился рецидив - теперь возвращения Педри стоит ждать в конце апреля.
Кристенсен тоже стал жертвой международного перерыва - датчанин пропустит следующий месяц.
Ожидается, что Рональд Араухо и Френки Де Йонг успеют восстановиться к Кубку Короля.
«Барселона» выиграла четыре из пяти последних класико и уверена в себе перед матчем. Но, конечно, «сине-гранатовым» будет не хватать некоторых важных футболистов.
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