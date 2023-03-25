Златан Ибрагимович поиграл в «Барселоне» всего 2 года, но за это время оставил в истории немало легендарных цитат. Вот одна из менее известных.

«В «Барселоне» я был самым высоким игроком на поле, но когда Иньеста и Хави владеют мячом, они всегда видят Месси. Я не виню их, потому что Месси никогда не разочаровывает с мячом в ногах – либо это гол, либо голевая передача.

Но что мне очень понравилось, так это когда они находят на поле Месси, а потом Месси находит меня. И потом Златан забивает с передачи Месси, а Пеп Гвардиола вскакивает и зовет четвертого судью поднять табло для замен, чтобы заменить Златана, который забивает голы».