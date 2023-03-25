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«Нравилось, когда Пеп просил судью заменить меня после ассистов Месси». Шикарная история Златана про рост Хави, Иньесты и Месси

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Футбол Футбол

Златан Ибрагимович поиграл в «Барселоне» всего 2 года, но за это время оставил в истории немало легендарных цитат. Вот одна из менее известных.

«В «Барселоне» я был самым высоким игроком на поле, но когда Иньеста и Хави владеют мячом, они всегда видят Месси. Я не виню их, потому что Месси никогда не разочаровывает с мячом в ногах – либо это гол, либо голевая передача.

Но что мне очень понравилось, так это когда они находят на поле Месси, а потом Месси находит меня. И потом Златан забивает с передачи Месси, а Пеп Гвардиола вскакивает и зовет четвертого судью поднять табло для замен, чтобы заменить Златана, который забивает голы».

Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic - Lionel Messi Zlatan Ibrahimovic Photos - Zimbio

4 комментария

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Real_v_dushe
Ответ xoms
Сказки не пробовали писать?
Это факты и правда, а то, что они тебе не нравятся, это твои проблемы.
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Александра Александрова
Он Барселоне нужен был , как собаке 5 нога , это Барселона ему была нужна , чтобы выиграть , что то стоящее , но он токсичный самовлюблённый эгоист , такие в Барселоне не задерживаются )
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xoms
Ответ Real_v_dushe
История тут проста: Ибра был лучшим игроком бчк по гол+пас до НГ в том единственном сезоне за них, забил в ЭК победный гол, был очень эффективен на самом деле. Меське это не нравилось, как и то, что Ибра стал в центре медийного внимания (уже тогда он прекрасно понимал, насколько ему важен пиар вокруг него самого и почему Ибрагимович для него угроза), поэтому Меська пришёл и поставил условие Пепке, что мол я буду играть в центре или не буду играть вообще, а на вопрос каталонца "А что мне делать с Ибрагимовичем?" ничего не ответил и просто ушёл. После этого Ибра сел на лавку запасных.
Сказки не пробовали писать?
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Real_v_dushe
История тут проста: Ибра был лучшим игроком бчк по гол+пас до НГ в том единственном сезоне за них, забил в ЭК победный гол, был очень эффективен на самом деле. Меське это не нравилось, как и то, что Ибра стал в центре медийного внимания (уже тогда он прекрасно понимал, насколько ему важен пиар вокруг него самого и почему Ибрагимович для него угроза), поэтому Меська пришёл и поставил условие Пепке, что мол я буду играть в центре или не буду играть вообще, а на вопрос каталонца "А что мне делать с Ибрагимовичем?" ничего не ответил и просто ушёл. После этого Ибра сел на лавку запасных.
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