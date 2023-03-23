24 комментария

Попало на камеру 📸 Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заплакал после победного гола в класико😢😢😢
Эмоции захлестнули.
В минувшие выходные «Барселона» благодаря голу в добавленное ко второму тайму время победила «Реал» - победный мяч забил Кессиэ.
Радость команды была безграничной, а президент клуба расплакался прямо на трибунах.
Нельзя оставлять анчи на второй сезон
Будем надеятся что 3 требл не за горами
То такая реакция неудивительна
Видеть, как клуб три подряд класико берет, трофей уже один взяла, так еще и почти 100% оформляет ЛЛ этим голом - Лапорта не зря эмоционально отреагировал - плоды этой работы уже здесь, всё сработало
Vişca Barça Visça El Catalunya!🟦🟥
Теперь надо так же уверенно сыграть без Педри и Дембеле в кубке Испании, и Барса может праздновать требл треблов)
А период Бармалея и Кумена забыть, как страшный сон
Будем честны, я тоже слезу пустил после гола Кессье от радости 😅