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Попало на камеру 📸 Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заплакал после победного гола в класико😢😢😢

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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Эмоции захлестнули.

В минувшие выходные «Барселона» благодаря голу в добавленное ко второму тайму время победила «Реал» - победный мяч забил Кессиэ.

Радость команды была безграничной, а президент клуба расплакался прямо на трибунах.

24 комментария

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Barca
Ответ Рэд Уайт
ну для требла еще много что надо,в лч близко не соперники.Пока нужно в испании стать главными и регулярно брать чемп и кубки
Внутренний требл в полноценном для Хави сезоне - очень даже хорошо
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Рэд Уайт
Ответ Barca
Мда🥲, надеюсь хоть сейчас получится
ну для требла еще много что надо,в лч близко не соперники.Пока нужно в испании стать главными и регулярно брать чемп и кубки
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Barca
Ответ predMBAPPE
А Анчелотти из топоря лиг и ЛЧ стал лущером и трусливым кроликом)
Это всегда было так!
Нельзя оставлять анчи на второй сезон
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Barca
Ответ Рэд Уайт
требл треблов безвольно слили в 19 году. Будем надеятся что 3 требл не за горами
Мда🥲, надеюсь хоть сейчас получится
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Сурхай Лукманов
Ответ Рэд Уайт
требл треблов безвольно слили в 19 году. Будем надеятся что 3 требл не за горами
Сейчас реал более в сложной состояние, проиграли возможно ключивой матч , думаю будет ничья.
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Сурхай Лукманов
Ответ Тимур Узбеков
Неее, это не flawless victory. Flawless была в прошлом эль класико, когда Реал не нанес ни одного удара в створ ворот Барсы
Бензима просто решил сразу это исправить ещё в начале
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Тимур Узбеков
Ответ Hella black
Это была не просто победа,а волевая победа ! Именно то,чего так не хватало Барсе,на протяжении очень долгого времени. - “Flawless Victory”
Неее, это не flawless victory. Flawless была в прошлом эль класико, когда Реал не нанес ни одного удара в створ ворот Барсы
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Рэд Уайт
Ответ Barca
ЛаЛига понятно, что наша. Теперь надо так же уверенно сыграть без Педри и Дембеле в кубке Испании, и Барса может праздновать требл треблов)
требл треблов безвольно слили в 19 году.
Будем надеятся что 3 требл не за горами
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predMBAPPE
Ответ Barca
Теперь не поют, а ноют, про якобы "купленное судейство’’
А Анчелотти из топоря лиг и ЛЧ стал лущером и трусливым кроликом)
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Игорь Климов
Ответ Barca
ЛаЛига понятно, что наша. Теперь надо так же уверенно сыграть без Педри и Дембеле в кубке Испании, и Барса может праздновать требл треблов)
Полностью согласен, Барселона удачи и победы!
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King_X
Учитывая то, как он пошёл ва-банк с этими трансферами, продажей прав и прочим, сильно рискуя ради скорейшего возвращения Барселоны
То такая реакция неудивительна
Видеть, как клуб три подряд класико берет, трофей уже один взяла, так еще и почти 100% оформляет ЛЛ этим голом - Лапорта не зря эмоционально отреагировал - плоды этой работы уже здесь, всё сработало
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Barca
Ответ predMBAPPE
Теперь поют Анчелотти уходи🤣
Теперь не поют, а ноют, про якобы "купленное судейство’’
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predMBAPPE
Ответ Barca
А я помню во время первого классико пели : "Хави оставайся!"
Теперь поют Анчелотти уходи🤣
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Barca
Вперёд, Барса!
Vişca Barça Visça El Catalunya!🟦🟥
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Barca
Ответ predMBAPPE
Сейчас важно вернуть и держать Испанию, к европе вернемся чуть позже
А я помню во время первого классико пели : "Хави оставайся!"
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Barca
Ответ Игорь Климов
Эта победа Барселоны над Реалом, означает итоговую победу в этом сезоне Ла Лиге!
ЛаЛига понятно, что наша.
Теперь надо так же уверенно сыграть без Педри и Дембеле в кубке Испании, и Барса может праздновать требл треблов)
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Игорь Климов
Эта победа Барселоны над Реалом, означает итоговую победу в этом сезоне Ла Лиге!
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predMBAPPE
Ответ Barca
Теперь точно можно сказать, что Барса вернулась! А период Бармалея и Кумена забыть, как страшный сон
Сейчас важно вернуть и держать Испанию, к европе вернемся чуть позже
+1
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predMBAPPE
Ответ Barca
Вот, кто с клубом до конца!💪 Будем честны, я тоже слезу пустил после гола Кессье от радости 😅
Не ты один дружище🤝🏻
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Barca
Ответ Hella black
Это была не просто победа,а волевая победа ! Именно то,чего так не хватало Барсе,на протяжении очень долгого времени. - “Flawless Victory”
Теперь точно можно сказать, что Барса вернулась!
А период Бармалея и Кумена забыть, как страшный сон
+1
0
+1
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Виталий
Проявил волю эмоциям , это нормально , ведь в очередной раз унизили мадрид
+4
-1
+3
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Hella black
Это была не просто победа,а волевая победа ! Именно то,чего так не хватало Барсе,на протяжении очень долгого времени. - “Flawless Victory”
+7
-1
+6
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Сурхай Лукманов
Ответ Barca
Вот, кто с клубом до конца!💪 Будем честны, я тоже слезу пустил после гола Кессье от радости 😅
Мне повезло что дома почти все спали . А то бы кричал бы навес дом 😂
+1
-1
0
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Barca
Вот, кто с клубом до конца!💪
Будем честны, я тоже слезу пустил после гола Кессье от радости 😅
+11
-1
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