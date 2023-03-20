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3 нынешних и 3 бывших звезды «Барселоны» вошли в топ-50 футболистов-вундеркиндов по версии Goal

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Goal представил список NXGN (Next Generation) 50 лучших футболистов-вундеркиндов в мире.

Джуд Беллингем, Флориан Виртц и Гави попали в топ-3, но в полном списке есть еще нынешние и бывшие звезды Ла Масии.

Вот как выглядит топ-10 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Боруссия»)

2. Флориан Виртц («Байер»)

3. Гави («Барселона»)

4. Джамал Мусиала («Боруссия»)

5. Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

6. Райан Шерки («Лион»)

7. Девайн Ренсх («Аякс»)

8. Юссуфа Мукоко («Боруссия»)

9. Беньямин Шешко («РБ Зальцбург»)

10. Рикардо Пепи («Аугсбург»)

 

13. Юсуф Демир («Рапид Вена», ранее «Барселона»)

 

17. Илайш Мориба («Валенсия», ранее «Барселона»)

18. Ильяс Ахомаш («Барселона»)

 

27. Хави Симонс («ПСВ», ранее «Барселона»)

 

35. Алехандро Бальде («Барселона»)

8 комментариев

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Сергей Алексеенко
Мориба? Серьёзно? Бредятина
+1
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predMBAPPE
Боруссия, Барса, АЯКС🔥
Удачи Мориба)
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Экселлент
Бальде сделал больше голевых передач в лиге (5), чем любой другой подросток в европейских дивизионах TОП-5 в этом сезоне.
+4
0
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Sarumian
Ответ AlexMa1n888
перспективный паренек Мусиала в Боруссии гоняет ))
Брат близнец или трансфер из будущего.
+1
0
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Итачи Учиха
Баночник Мориба, переоцененный Симонс, Демир, который играет в Австрии выше основного левого защитника Барселоны и сборной Испании? Смешно. Ну и почему Педри нет в списке? Да и тот же Нико посильнее многих. Ахомач, который из лавки Барсы Б не вылезает тоже вызывает вопросы
+1
-1
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Falsegoalkeeper
Бальде должен быть выше чем Демир и Мориба. И кажется автор не сказал, что рассматриваются футболисты до 20 лет. Иначе как объяснить отсутствие Педри и Камавинги
+11
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+11
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& Co1366
Илайш Мориба - ?
+4
0
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AlexMa1n888
перспективный паренек Мусиала в Боруссии гоняет ))
+4
0
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