8 комментариев

Goal представил список NXGN (Next Generation) 50 лучших футболистов-вундеркиндов в мире.

Джуд Беллингем, Флориан Виртц и Гави попали в топ-3, но в полном списке есть еще нынешние и бывшие звезды Ла Масии.

Вот как выглядит топ-10 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Боруссия»)

2. Флориан Виртц («Байер»)

3. Гави («Барселона»)

4. Джамал Мусиала («Боруссия»)

5. Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

6. Райан Шерки («Лион»)

7. Девайн Ренсх («Аякс»)

8. Юссуфа Мукоко («Боруссия»)

9. Беньямин Шешко («РБ Зальцбург»)

10. Рикардо Пепи («Аугсбург»)

13. Юсуф Демир («Рапид Вена», ранее «Барселона»)

17. Илайш Мориба («Валенсия», ранее «Барселона»)

18. Ильяс Ахомаш («Барселона»)

27. Хави Симонс («ПСВ», ранее «Барселона»)

35. Алехандро Бальде («Барселона»)