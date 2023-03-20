FC BARCELONA
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«И это не фаворитизм?» Не все фанаты «Барсы» в восторге от появления в составе на класико Роберто вместо Кессиэ

Серджи Роберто Серджи Роберто
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
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Хави удивил многих болельщиков своим решением выпустить Серджи Роберто вместо Франка Кессиэ на домашнее класико.

Но некоторые поклонники «блауграны» уверены, что полузащитник-ветеран добавит «Барселоне» больше контроля.

Мнение фанатов разделилось. Болельщики спорят в соцсетях:

💭 «Люди будут ныть, но я рад, что в стартовом составе вышел Роберто, а не Кессиэ. Франк все еще выступает так, будто он выиграл какой-то конкурс и получил шанс погонять мяч со своими кумирами».

💭 «Когда матч чрезвычайно важен, Хави всегда принимает раздражающие решения, например, выпускает в старте Роберто. А зачем нам вообще нужен Кессиэ?»

💭 «Значит, после всего, что сделала Кессиэ, Хави предпочел ему Роберто?! И это не фаворитизм?»

💭 «Роберто должен приложить усилия, поддержать Рафинью и добавить игре «Барсе» надежности. Тогда его выход в старте будет оправдан».

💭 «Роберто был универсальным игроком нашей команды. Он контролировал мяч, не теряя его. хави абсолютно прав».

💭 «Роберто вялый. Не знаю, что Хави планирует на сегодняшнюю игру. Я бы предпочел, чтобы он выбрал на эту игру двух вингеров. Посмотрим, что получится».

Действительно, посмотрим, сработает ли план Хави. Роберто должен справиться с отведенной ему ролью.

9 комментариев

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Maksim1302
А что спорить то? Оба лучшие!!!! Оба забили!!!!!
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Maksim1302
А Роберто между тем забил
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Rustam Japbarov
Ну он по любому лучше этой чёрной древесины которая только фолить может, не с проста его тупым игрок Милана назвал
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Абдулали Алекперов
Роберто уже выполняет свою роль на поле)
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Tigran Voskanyan
Кессье далеко до Роберто по мастерству.
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romansotnicenko3@gmail.com
Ну чтоб оправдать решение Хави он забил. ВЫКУСИТЕ !!!!!
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Темирлан Шаваев
Пока они ноют, Роберто делает свою работу.
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Marakana
И кто там не доволен Роберто?))
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Dinar Ibragimov
Роберто в разы лучше этого бревна
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