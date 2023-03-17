7 комментариев

Конфликт разрешен?

Испанский репортер Хоан Фонтес утверждает, что Жоан Лапорта позвонил Лионелю Месси в четверг, чтобы извиниться за то, как легенда «Камп Ноу» покинула «Барселону». Ранее сообщалось, что Лео был обижен на президента за то, что тот не боролся достаточно сильно, чтобы удержать его.

Выступая в своем подкасте на Ivox, Фонтес настаивает на том, что Месси доволен извинениями Лапорты и готов вернуться в «Барселону».

Хави также заинтересован в том, чтобы Месси вернулся в состав «Барсы» для «последнего танца», как он ранее заявлял в интервью .

Тем не менее, «Барселона» пока не делала Месси никаких предложений. Причина проста — «Барса» по-прежнему находится в финансовом кризисе и будет вынуждена расстаться с целым рядом игроков, чтобы платить аргентинцу зарплату.

Тем не менее, Матеу Алемани, возможно, что-то придумает, чтобы организовать возвращение Месси. Финансовый директор клуба уже не раз проявлял находчивость в нормализации финансового состояния клуба.