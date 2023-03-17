FC BARCELONA
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Неужели Лео все-таки вернется? Жоан Лапорта наконец-то извинился перед Месси, и тот извинения принял

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Сообщается, что Жоан Лапорта звонит Месси, чтобы извиниться

Испанский репортер Хоан Фонтес утверждает, что Жоан Лапорта позвонил Лионелю Месси в четверг, чтобы извиниться за то, как легенда «Камп Ноу» покинула «Барселону». Ранее сообщалось, что Лео был обижен на президента за то, что тот не боролся достаточно сильно, чтобы удержать его.

Выступая в своем подкасте на Ivox, Фонтес настаивает на том, что Месси доволен извинениями Лапорты и готов вернуться в «Барселону».

Хави также заинтересован в том, чтобы Месси вернулся в состав «Барсы» для «последнего танца», как он ранее заявлял в интервью .

Тем не менее, «Барселона» пока не делала Месси никаких предложений. Причина проста — «Барса» по-прежнему находится в финансовом кризисе и будет вынуждена расстаться с целым рядом игроков, чтобы платить аргентинцу зарплату.

Тем не менее, Матеу Алемани, возможно, что-то придумает, чтобы организовать возвращение Месси. Финансовый директор клуба уже не раз проявлял находчивость в нормализации финансового состояния клуба.

7 комментариев

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Роман
Хватить показывать ноющего Месси.
Фаны ПСЖ также выглядяли, после того как он их выкинул дважды из ЛЧ и Кубка.
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Ноно Гомес
Было бы круто
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Терминатор///Айлбибекович
Не думал,что это произойдет в этом году.Но если это так,то велкам в родную гавань.Настоящие поклонники Барсы точно будут только рады возвращению Лео.
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Отец Абду
Ответ Direct free kick
Не нужен пеший рычажникам, это только ослабит состав
Ну персофанам игрока Аль Насра этот переход кнч не нужен:)
Вам же потом будет обидно, когда один играет против Реала, Атлетико в Ла лиге и ЛЧ, а другой в 161- лиге:)
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Айлин 1990
Опять гиены из Аль Насра, отвечают за фанатов Барсы.
Вам то какое дело до Барсы??)))
Вы же хейтеры Барсы.
Или вам настолько скучно в пустыне??)))
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Direct free kick
Не нужен пеший рычажникам, это только ослабит состав
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Ислам Оздоев
утка
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