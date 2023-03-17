7 комментариев

Неужели Лео все-таки вернется? Жоан Лапорта наконец-то извинился перед Месси, и тот извинения принял
Конфликт разрешен?
Испанский репортер Хоан Фонтес утверждает, что Жоан Лапорта позвонил Лионелю Месси в четверг, чтобы извиниться за то, как легенда «Камп Ноу» покинула «Барселону». Ранее сообщалось, что Лео был обижен на президента за то, что тот не боролся достаточно сильно, чтобы удержать его.
Выступая в своем подкасте на Ivox, Фонтес настаивает на том, что Месси доволен извинениями Лапорты и готов вернуться в «Барселону».
Хави также заинтересован в том, чтобы Месси вернулся в состав «Барсы» для «последнего танца», как он ранее заявлял в интервью .
Тем не менее, «Барселона» пока не делала Месси никаких предложений. Причина проста — «Барса» по-прежнему находится в финансовом кризисе и будет вынуждена расстаться с целым рядом игроков, чтобы платить аргентинцу зарплату.
Тем не менее, Матеу Алемани, возможно, что-то придумает, чтобы организовать возвращение Месси. Финансовый директор клуба уже не раз проявлял находчивость в нормализации финансового состояния клуба.
Фаны ПСЖ также выглядяли, после того как он их выкинул дважды из ЛЧ и Кубка.
Вам же потом будет обидно, когда один играет против Реала, Атлетико в Ла лиге и ЛЧ, а другой в 161- лиге:)
Вам то какое дело до Барсы??)))
Вы же хейтеры Барсы.
Или вам настолько скучно в пустыне??)))