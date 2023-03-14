11 комментариев

Президент явно настроен бороться.

В понедельник Жоан Лапорта появился на клубном мероприятии, организованном для того, чтобы собрать вместе капитанов команд «Барселоны» всех видов спорта и возрастов.

Среди прочего президент коснулся темы всеобщей кампании по дискредитации клуба и пообещал сделать все, чтобы защитить имидж «Барсы» . Во время своей эмоциональной речи Лапорта заметно расчувствовался и даже в какой-то момент его глаза стали мокрыми.

Однако президент заявил, что эмоции не были признаком слабости.

«Не думайте, что мои эмоции — признак слабости. Я эмоционален, потому что с нетерпением жду встречи со всеми жалкими негодяями, нападающими на нашу эмблему. Не думайте, что это признак слабости».