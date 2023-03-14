FC BARCELONA
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«Мы будем защищать «Барсу» и докажем, что клуб невиновен». Лапорта на встрече с капитанами произнес проникновенную речь и даже пустил слезу😢

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Президент явно настроен бороться.

Поймано на камеру: Лапорта на грани слез, когда он говорит о защите Барсы на фоне текущей клеветнической кампании

В понедельник Жоан Лапорта появился на клубном мероприятии, организованном для того, чтобы собрать вместе капитанов команд «Барселоны» всех видов спорта и возрастов.

Среди прочего президент коснулся темы всеобщей кампании по дискредитации клуба и пообещал сделать все, чтобы защитить имидж «Барсы» . Во время своей эмоциональной речи Лапорта заметно расчувствовался и даже в какой-то момент его глаза стали мокрыми.

Однако президент заявил, что эмоции не были признаком слабости.

«Не думайте, что мои эмоции — признак слабости. Я эмоционален, потому что с нетерпением жду встречи со всеми жалкими негодяями, нападающими на нашу эмблему. Не думайте, что это признак слабости».

11 комментариев

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ganso 10
от создателя "моя цель сохранить Месси в клубе"
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Real_v_dushe
Красивая игра, это верх лицемерия и вранья. Лапорта должен дать ответы, а он их отказывается давать, заменяя всё лозунгами и дешёвой игрой на публику.
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Roma Rrg
платить не табою съеденный обед конечно горько и обидно ну и конечно это не из-за слабости.
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Isshin88
Плачет? Значит он прекрасно понимает виновность клуба и есть шанс расформирования…
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Cannabioz
Все это дело не на пустом месте возникло, а из за лиги, которую пытаются протолкнуть Реал Барселона и Юве. Глорам Реала сейчас меньше всех нужно кудахтать, потому что и до их любимого клуба доберутся в конце концов. «Когда за ними пришли, я молчал» как говорится
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Nike of FW
Жду ответных исков.
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Ramin Mamedov
Ответ Тиджани Бабангида
Из приведенного текста не ясно,сказал что-либо Лапорта о том,зачем и почему они платили судье,то есть по сути. А говорить пафосные фразы и пускать слезу - мастеров хватает
уже вроде ни один раз и клуб и Лапорта говорил про это
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GloryReal
Заплакал как баба на ровном месте. Это признак слабости.
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Pavel Harriss
кринж
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-2
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Barsa1984
Més que un club
+9
-3
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Тиджани Бабангида
Из приведенного текста не ясно,сказал что-либо Лапорта о том,зачем и почему они платили судье,то есть по сути.
А говорить пафосные фразы и пускать слезу - мастеров хватает
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-6
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