9 комментариев

Согласится ли на такое Лео?

В статье Diario Gol утверждается, что «Барселона» все равно намерена попробовать подписать Месси и подготовила шокирующее предложение для аргентинца.

Контракт Месси с «ПСЖ» заканчивается в этом году, и, несмотря на то, что Нассер Аль-Хелайфи хочет, чтобы он остался, переговоры еще не привели к какому-либо конкретному результату. Поскольку парижане потерпели очередную неудачу в Лиге чемпионов, велика вероятность, что Лео может захотеть уйти.

«Барселона» же испытывает большие финансовые сложности и не может предложить нападающему высокую зарплату. Однако Лапорта разработал хитрый план.

По данным изданий La Razon и Diario Gol, клуб хочет предложить Месси всего около 200 000 евро в год, что значительно меньше, чем он мог бы заработать где-либо еще. Но взамен всю выручку от прощального матча на «Камп Ноу», который планируется в скором времени, целиком отдадут игроку.

По оценкам «Барселоны», этот матч может принести около 100 миллионов евро, и всю эту сумму получит Месси единолично.

У Лео есть немало вариантов для продолжения карьеры. Его одинаково сильно ждут и в Каталонии, и в США, и в Саудовской Аравии и на родине, в Аргентине.