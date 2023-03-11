FC BARCELONA
Блог

«Барселона» не готова оставить попытки подписать Месси, несмотря на финансовые трудности. Лапорта разработал отчаянный план

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Согласится ли на такое Лео?

В статье Diario Gol утверждается, что «Барселона» все равно намерена попробовать подписать Месси и подготовила шокирующее предложение для аргентинца.

Контракт Месси с «ПСЖ» заканчивается в этом году, и, несмотря на то, что Нассер Аль-Хелайфи хочет, чтобы он остался, переговоры еще не привели к какому-либо конкретному результату. Поскольку парижане потерпели очередную неудачу в Лиге чемпионов, велика вероятность, что Лео может захотеть уйти.

«Барселона» же испытывает большие финансовые сложности и не может предложить нападающему высокую зарплату. Однако Лапорта разработал хитрый план.

По данным изданий La Razon и Diario Gol, клуб хочет предложить Месси всего около 200 000 евро в год, что значительно меньше, чем он мог бы заработать где-либо еще. Но взамен всю выручку от прощального матча на «Камп Ноу», который планируется в скором времени, целиком отдадут игроку.

По оценкам «Барселоны», этот матч может принести около 100 миллионов евро, и всю эту сумму получит Месси единолично. 

У Лео есть немало вариантов для продолжения карьеры. Его одинаково сильно ждут и в Каталонии, и в США, и в Саудовской Аравии и на родине, в Аргентине.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
Ответ Iamliam
Было бы желание, а варианты подписать у такого клуба как Барса найдутся.
было бы жлание, а Месси мог бы запросить 5% от оплачиваемого Катаром.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
Ответ barca1899messi
А вот это круто !!!Надеюсь всё получится🙏🙏🙏
сплюнь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saionera
Ньюэллс Олд Бойз ждёт тебя,там твои корни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Петров
У тебаса и хейтеров точно пукан разорвёт! 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yarmuck
Не верю я таким слухам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Было бы желание, а варианты подписать у такого клуба как Барса найдутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
janitor
Дорога домой стоимостью в сто миллионов.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shoxruh Abdunazarov
Надо дать половину этих денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barca1899messi
А вот это круто !!!Надеюсь всё получится🙏🙏🙏
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий