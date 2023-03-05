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Рафинья ― лучший, Араухо ― худший. Оценки игроков «Барселоны» за победу над «Валенсией»

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Не самый простой матч для каталонцев.

«Барселона» выиграла у «Валенсии» со счетом 1:0. Команде пришлось обходиться не только без ключевых игроков (Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски восстанавливаются от травм, а Гави отбывает дисквалификацию) но и без главного тренера (у Хави тоже перебор желтых).

Притом у «блауграны» был отличный шанс сравнять с пенальти, но Ферран Торрес промахнулся мимо ворот. А спустя еще несколько минут арбитр удалил Рональда Араухо, и команда завершала матч вдесятером.

Единственный гол забил Рафинья, за что заслуженно получил наивысший балл от портала SofaScore. Также высокие оценки получили Андреас Кристенсен, отлично отработавший в обороне, и Серджи Бускетс, сделавший потрясающий ассист.

Удалившийся Араухо закономерно получил худший балл.

Давайте взглянем на оценки всех игроков:

И показатели всей команды (каталонцы в левой колонке):

А как вам кажется, кто главный герой/неудачник этой встречи?

8 комментариев

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Ramal Ali
Что должен ещё сделать Торрес чтоб его вышвырнули
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Johigi
Ответ Barca
Почему Араухо худший?!
Красная
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Shoxruh Abdunazarov
Кунде и ферран худшие сегодня
0
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Kaloyan Yalamov
По мне Жуль и Франк худшие сегодня, а Рональд скорее всего спас от гола, который лежал бы на плечах Жуля.
0
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Barca
Почему Араухо худший?!
+2
0
+2
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Rafa Mekhraliev
Рафинья очень динамичный парень. Скорость и техника отличная. Именно то, чего нет у Торреса. А про Фати… думаю и говорить уже нечего.
+1
0
+1
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Асим Бабаев
Сравнять? кажется барса вела
0
0
0
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Real Madrid l
Кунде худший сегодня
+7
0
+7
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