8 комментариев

Не самый простой матч для каталонцев.

«Барселона» выиграла у «Валенсии» со счетом 1:0. Команде пришлось обходиться не только без ключевых игроков (Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски восстанавливаются от травм, а Гави отбывает дисквалификацию) но и без главного тренера (у Хави тоже перебор желтых).

Притом у «блауграны» был отличный шанс сравнять с пенальти, но Ферран Торрес промахнулся мимо ворот. А спустя еще несколько минут арбитр удалил Рональда Араухо, и команда завершала матч вдесятером.

Единственный гол забил Рафинья, за что заслуженно получил наивысший балл от портала SofaScore. Также высокие оценки получили Андреас Кристенсен, отлично отработавший в обороне, и Серджи Бускетс, сделавший потрясающий ассист.

Удалившийся Араухо закономерно получил худший балл.

Давайте взглянем на оценки всех игроков:

И показатели всей команды (каталонцы в левой колонке):

А как вам кажется, кто главный герой/неудачник этой встречи?