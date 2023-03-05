Именно благодаря ему каталонцы так мало пропускают в этом сезоне.

В матче против «Альмерии» Хави получил 5-ю желтую карточку в Ла Лиге и был дисквалифицирован на предстоящую игру с «Валенсией».

Поэтому в грядущей игре командой будет руководить Оскар Эрнандес, брат Хави, который является его ассистентом.

Это не первый раз, когда Оскар встает у руля «сине-гранатовых». Летом он управлял командой в товарищеском матче против «Интер Майами», пока Хави не мог получить американскую визу — «Барса» в тот вечер выиграла со счетом 6:0.

«Надеюсь, это был мой первый и последний матч в качестве [главного] тренера», — сказал Оскар журналистам после той игры.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист пользуется большим уважением в раздевалке. Оскар часто проводит индивидуальные беседы и тренировки с игроками, а также занимается с ними анализом отдельных эпизодов матча по видеороликам.

Брат Хави также отвечает за оборонительную часть игры – во многом благодаря его работе «Барса» так хорошо выступает в Ла Лиге в этом сезоне и почти не пропускает.

Будем надеяться, что и сегодня он принесет каталонцам удачу.