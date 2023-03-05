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Фанаты «Барсы» требуют продать одного защитника. Никто не хочет видеть его в старте

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Эрик Гарсия Эрик Гарсия
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Перед игрой с «Альмерией» Хави немного поэкспериментировал с составом, выпустив Эрика Гарсию – и «Барса» проиграла (0:1). Фанаты остались недовольны игрой Гарсии, и сейчас требуют убрать его как можно подальше от основного состава.

Analysis: Does Eric Garcia still have a place at Barcelona amid interest? - Football España

💭: «Чувствую, мы обыграем «Валенсию» просто за счет чистого мастерства нашей защиты – если только Хави не выпустит на поле Эрика Гарсию».

💭: «Никогда больше не используйте Эрика Гарсию, он бесполезный игрок. Продайте его летом».

💭: «Спросите меня, кто не должен выходить в старте – и я скажу: Роберто, Альба, Гарсия».

Согласны с таким мнением?

5 комментариев

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med-a-lion
один удачный матч — и в топе комменты типа «всегда верил в него», «какой же у него волшебный пас» и тд. неудачный матч — «дно», «коряга». какой смысл делать из этого новость и запись в блоге?
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NartApsua
Молодой, воспитанник, много кушать не просит)
Выпускать в домашних матчах, чтобы отдохнули основные, против условных Эльче или Кадиса вполне можно. Тем более много на его продаже не заработаешь. Так что не вижу особого смысла в его продаже.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Emin Aliev
не согласен с такой категоричностью. Гарсия воспитанник, он молодой, так что все впереди у него. личка не огромная, потому можно отдать в аренду
Не вижу смысла отдавать в аренду – только время терять, так как нет предпосылок (в моём понимании), что Гарсия, даже поднабравшись практики, сможет сместить кого-то в центре или хотя бы серьёзную конкуренцию навязать. Считаю, нужно либо оставлять в качестве резерва, или продавать.
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bahodur Ortukov
Я тоже не согласен
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Emin Aliev
не согласен с такой категоричностью. Гарсия воспитанник, он молодой, так что все впереди у него. личка не огромная, потому можно отдать в аренду
+11
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+11
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