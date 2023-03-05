Перед игрой с «Альмерией» Хави немного поэкспериментировал с составом, выпустив Эрика Гарсию – и «Барса» проиграла (0:1). Фанаты остались недовольны игрой Гарсии, и сейчас требуют убрать его как можно подальше от основного состава.

💭: «Чувствую, мы обыграем «Валенсию» просто за счет чистого мастерства нашей защиты – если только Хави не выпустит на поле Эрика Гарсию».

💭: «Никогда больше не используйте Эрика Гарсию, он бесполезный игрок. Продайте его летом».

💭: «Спросите меня, кто не должен выходить в старте – и я скажу: Роберто, Альба, Гарсия».

Согласны с таким мнением?