Отказаться трудно.

Платформа внебрачных знакомств Ashley Madison сделала владельцу «Андорры» Жерару Пике предложение о размещении своего логотипа на форме клуба. Сайт предлагает один миллион евро в год в течение трех лет.

Как утверждают владельцы сайта, он идеально подходит для команды, которой владеет бывший защитник «Барселоны». Они пришли к такому выводу, проанализировав последние события в жизни испанца.

Ashley Madison не упоминается (пока) ни в одной из песен Шакиры, но похоже им это не нужно. Они взяли инициативу на себя, предложив стать одним из официальных спонсоров «Андорры».

Что же включает договор? Логотип на передней части майки каждого игрока, заметный во время игры. Также лого должно быть размещено на фоне во время пресс-конференций и на микрофонах пресс-центра, в автобусе, на поле. Словом, практически повсюду.

Однако самый интересный пункт − бонусы. Платформа предлагает 50 тысяч евро каждому игроку, который подтвердит, что состоит в немоногамных отношениях (более чем с одной девушкой) и об этом будет опубликовано в СМИ. Бонус может вырасти до 150 тысяч евро, если игрок публично признает, что имеет кого-то на стороне, а также использовал сайт, чтобы найти другого партнера.

Предложение будет действовать до 15 марта 2023 года. Согласится ли Пике?