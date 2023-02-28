Будущее Лео все еще под вопросом.

Месси получил свою вторую в карьере награду ФИФА The Best в Париже в понедельник вечером. На церемонии присутствовал и Лапорта — президент отправился в Париж в сопровождении игроков женской «Барсы».

Кроме того, президент каталонского клуба поздравил аргентинца в твиттере.

«Поздравляем, Лео Месси! Новое и заслуженное признание легендарной карьеры. Кулес всегда будут гордиться тем, что ты являешься частью нашей истории», — говорится в его сообщении.

Как утверждает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Месси, его отец и окружение футболиста двигаются в сторону возможного возвращения Лео в каталонский клуб. Хорхе Месси, отец игрока, ведет переговоры с Жоаном Лапортой, а Лионель общается с Хави.