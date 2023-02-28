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Ого! Месси и Лапорта тепло поприветствовали друг друга на премии The Best в Париже - вражда в прошлом?

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Будущее Лео все еще под вопросом.

Месси получил свою вторую в карьере награду ФИФА The Best в Париже в понедельник вечером. На церемонии присутствовал и Лапорта — президент отправился в Париж в сопровождении игроков женской «Барсы».

Кроме того, президент каталонского клуба поздравил аргентинца в твиттере.

«Поздравляем, Лео Месси! Новое и заслуженное признание легендарной карьеры. Кулес всегда будут гордиться тем, что ты являешься частью нашей истории», — говорится в его сообщении.

Как утверждает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Месси, его отец и окружение футболиста двигаются в сторону возможного возвращения Лео в каталонский клуб. Хорхе Месси, отец игрока, ведет переговоры с Жоаном Лапортой, а Лионель общается с Хави.

3 комментария

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KING_OF_RUSSIA
Ответ Hella black
У этой сказки должен быть Хэппи-энд ! Переполненный 90 тысячный КапмНоу должен проводить Короля Лео Месси овациями,стоя !
🤣🤣🤣
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0
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Hella black
У этой сказки должен быть Хэппи-энд ! Переполненный 90 тысячный КапмНоу должен проводить Короля Лео Месси овациями,стоя !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Философ Востока
Это не Лапорта, уже опровергли.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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