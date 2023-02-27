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Тяжелая ситуация. На игру против «Валенсии» «Барса» осталась без тренера и двух ведущих игроков

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Перебрали желтых карточек.

Игра против «Альмерии» (0:1) стала болезненной для «Барселоны» не только с точки зрения результата, но и полученных дисквалификаций.

Сразу два игрока каталонского клуба − Рафинья и Гави − получили желтые карточки, которые автоматически лишили их возможности выйти на игру следующего тура Ла Лиги против «Валенсии». Также матч пропустит главный тренер Хави.

Блаугране будет очень тяжело с терпящей бедствие «Валенсии», так как кроме Рафиньи и Гави каталонцы не могут также рассчитывать на травмированного Педри, Дембеле и Фати.

5 комментариев

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Bleck Ridermen
Супер 👏🏽 👏🏽👏🏽👏🏽
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Sakata Gintoki
Ответ flash flash06
Ну была сегодня в защите ротация , и что это принесло ? Кнш потерю очков. Кем ротировать то состав ? Роберто, Гарсия , днище , Алькарон слишком сырой. и больше никто в атаке не доступен , Кисье столб. Можно Пабло Торре выпускать по чаще. Больше некого выпускать
Ну я думаю что даже перечисленные игроки могут обыграть Альмерию, если играть в футбол, а не в то что сегодня было. Тренер должен уметь подстраиваться под состав, а Хави скорее пытается всех подстроить под свою любимую схему.
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flash flash06
Ответ Sakata Gintoki
Я думал потеря Педри заставит его наконец то придумать что то новое, кроме его любимой тактики с полузащитником на фланге, ну нет, Хави просто плевать, он нащупал схему и не пытается подстроиться под нынешние реалии команды. Печально все это. Как и то что игроки у него играют считай без ротации, даже в играх с слабыми соперниками.
Ну была сегодня в защите ротация , и что это принесло ? Кнш потерю очков. Кем ротировать то состав ? Роберто, Гарсия , днище , Алькарон слишком сырой. и больше никто в атаке не доступен , Кисье столб. Можно Пабло Торре выпускать по чаще. Больше некого выпускать
+1
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MADRiD_00
На самом деле Хави можно хвалить за такой труд. Нету сейчас той Барсы, которая имела в обойме почти два состава из топ игроков. Конечно как болельщик Реала хотел бы, чтобы Реал догнал Барсу, но с вылетом из ЛЕ, Хави постарается удержать отрыв и забрать КК.
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Sakata Gintoki
Я думал потеря Педри заставит его наконец то придумать что то новое, кроме его любимой тактики с полузащитником на фланге, ну нет, Хави просто плевать, он нащупал схему и не пытается подстроиться под нынешние реалии команды. Печально все это. Как и то что игроки у него играют считай без ротации, даже в играх с слабыми соперниками.
+3
0
+3
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