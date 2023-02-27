Перебрали желтых карточек.

Игра против «Альмерии» (0:1) стала болезненной для «Барселоны» не только с точки зрения результата, но и полученных дисквалификаций.

Сразу два игрока каталонского клуба − Рафинья и Гави − получили желтые карточки, которые автоматически лишили их возможности выйти на игру следующего тура Ла Лиги против «Валенсии». Также матч пропустит главный тренер Хави.

Блаугране будет очень тяжело с терпящей бедствие «Валенсии», так как кроме Рафиньи и Гави каталонцы не могут также рассчитывать на травмированного Педри, Дембеле и Фати.