Тяжелая ситуация. На игру против «Валенсии» «Барса» осталась без тренера и двух ведущих игроков
Перебрали желтых карточек.
Игра против «Альмерии» (0:1) стала болезненной для «Барселоны» не только с точки зрения результата, но и полученных дисквалификаций.
Сразу два игрока каталонского клуба − Рафинья и Гави − получили желтые карточки, которые автоматически лишили их возможности выйти на игру следующего тура Ла Лиги против «Валенсии». Также матч пропустит главный тренер Хави.
Блаугране будет очень тяжело с терпящей бедствие «Валенсии», так как кроме Рафиньи и Гави каталонцы не могут также рассчитывать на травмированного Педри, Дембеле и Фати.
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