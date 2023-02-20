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Летом Тюрам станет свободным агентом. «Барселона» присматривается к игроку

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Конкуренция за форварда немалая.

Во время интервью немецкому телеканалу Sport 1 спортивный директор «Гладбаха» Роланд Виркус подтвердил, что Маркус Тюрам летом покинет клуб свободным агентом.

«Мы решили позволить ему уйти. Мы должны принять это, так как многие большие клубы охотятся за ним», − признался Виркус.

Контракт игрока истекает 30 июня 2023 года. «Барселона», как и другие крупные клубы, хотели бы заполучить 25-летнего игрока бесплатно.

Отец Маркуса, Лилиан Тюрам, ранее заявлял, что его сын мечтает играть именно за каталонский клуб.

3 комментария

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Barca
Оооооооо, повезло повезло)
+1
0
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predMBAPPE
В Барсе он будет железным ЛН старта! Фати дно, Ферран слева не очень
0
-1
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Inside 88 LW
Если хочет в Барсу то перейдет. Но соблазн от контрактов ПСЖ, МЮ, Челси и т.д.
Увидим летом...
+2
-1
+1
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