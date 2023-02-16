Коррупционный скандал в «Барселоне»: клуб платил вице-президенту испанского судейского комитета😱 Если вина будет доказана, «Барсу» отправят во второй дивизион
Все очень серьезно.
Как сообщили в программе Qué t’hi jugues на SER Catalunya, клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Эту сумму «Барса» перечислила тремя платежами в период с 2016 по 2018 год. Тогда Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.
В сети уже появились документы, подтверждающие выплаты.
Дело расследует прокуратура Каталонии. Энрикес Негрейра уже дал показания, заявив, что выплаты касались его консультационной работы, а судьи не относились к «Барсе» более благосклонно, чем к другим клубам. Однако Энрикес Негрейра не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне».
Если будет доказано, что речь идет о коррупции, клубу грозит очень серьезное наказание – от снятия очков до исключения из Ла Лиги. Также речь может идти о многомиллионных штрафах.
Специалист занимал пост вице-президента Технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.
Ты ещё расскажи про официальные ужины с арбитрами,
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163
, и сумки с подарками которые арбитры втихаря выносили после матча реала
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/que-esconde-real-madrid-sus-regalos-los-arbitros-5865378
тоже были официально одобрены ))).
а ты знаешь что жена этого самого Megía Dávila ? сюрприз , сюрприз, возглавляет женских арбитров испании .......https://refereeingworld.blogspot.com/2022/01/yolanda-parga-new-head-of-womens.html?m=1
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2016/07/03/representar-arbitraje-espanol-rio-honor-mi/00031467580795826404363.htm
но это другое , там сын тут жена ... мы просто не понимаем
зы. он на момент когда его договор с мадридом попал в прессу был действующим арбитром)))
https://theathletic.com/3286789/2022/05/04/carlos-megia-davila-the-former-referee-on-real-madrids-payroll/
Отговорки про консультации вообще смешны. Это что за консультации такие у главы судей по 500 000 евро в год и 40 000 евро в месяц? Знаем мы эти консультации...
И это показали всего лишь один документ. Можно только представить сколько еще секретных махинаций скрывает эта помойка.