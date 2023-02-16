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Коррупционный скандал в «Барселоне»: клуб платил вице-президенту испанского судейского комитета😱 Если вина будет доказана, «Барсу» отправят во второй дивизион

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Все очень серьезно.

Как сообщили в программе Qué t’hi jugues на SER Catalunya, клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Эту сумму «Барса» перечислила тремя платежами в период с 2016 по 2018 год. Тогда Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.

В сети уже появились документы, подтверждающие выплаты.

Дело расследует прокуратура Каталонии. Энрикес Негрейра уже дал показания, заявив, что выплаты касались его консультационной работы, а судьи не относились к «Барсе» более благосклонно, чем к другим клубам. Однако Энрикес Негрейра не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне».

Если будет доказано, что речь идет о коррупции, клубу грозит очень серьезное наказание – от снятия очков до исключения из Ла Лиги. Также речь может идти о многомиллионных штрафах.

Специалист занимал пост вице-президента Технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.

28 комментариев

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Butrymovich Mikalai
Ответ Real_v_dushe
Да, но это всё делалось официально, прозрачно и все отчёты о такой работе есть. А здесь ничего нет, всё делалось тайно и узнали мы об этом не из отчётов Барселоны, а из прокуратуры Каталонии. Кроме того, Реал не нанимал людей из действующей верхушки судейского комитета. И поймите, это не вопрос взаимоотношений Реал-Барселона, это вопрос коррупции и закона, исключительно связанного с Барселоной.
а что закон уже что то предъявил Барселоне ? есть обвинение, был суд ?

Ты ещё расскажи про официальные ужины с арбитрами,
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163
, и сумки с подарками которые арбитры втихаря выносили после матча реала

https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/que-esconde-real-madrid-sus-regalos-los-arbitros-5865378

тоже были официально одобрены ))).

а ты знаешь что жена этого самого Megía Dávila ? сюрприз , сюрприз, возглавляет женских арбитров испании .......https://refereeingworld.blogspot.com/2022/01/yolanda-parga-new-head-of-womens.html?m=1

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2016/07/03/representar-arbitraje-espanol-rio-honor-mi/00031467580795826404363.htm

но это другое , там сын тут жена ... мы просто не понимаем

зы. он на момент когда его договор с мадридом попал в прессу был действующим арбитром)))
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Real_v_dushe
Ответ Butrymovich Mikalai
Давай по фактам. Платила деньги не ему , а его компании. Судья Ла Лиги зарабатывает 140 000 + евро в год. Реал тоже платил судье с 2009 года за взаимодействия с судьями и анализ их действий, Megía Dávila https://theathletic.com/3286789/2022/05/04/carlos-megia-davila-the-former-referee-on-real-madrids-payroll/
Да, но это всё делалось официально, прозрачно и все отчёты о такой работе есть. А здесь ничего нет, всё делалось тайно и узнали мы об этом не из отчётов Барселоны, а из прокуратуры Каталонии. Кроме того, Реал не нанимал людей из действующей верхушки судейского комитета. И поймите, это не вопрос взаимоотношений Реал-Барселона, это вопрос коррупции и закона, исключительно связанного с Барселоной.
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Vlad Leybenzon
то, что все видели всю жизнь как пепа тащат за уши. и в лч и в лиге... вышвырнуть в лигу ман сити
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Butrymovich Mikalai
Ответ Real_v_dushe
То, что Барселона платила ему деньги - это неоспоримый факт. А к этим фоткам следовало бы добавить офсайд при голе Суареса в ворота Реала в том сезоне и эпизоды с неназначенными пенальти в ворота Барселоны в том же ЭК. Пенальти в ворота Валенсии на последней минуте, отмененный чистый гол Сосьедада в ворота Барселоны на Аноэте. Реал заканчивал второе ЭК вдесятером хотя там была просто жёлтая карточка Рамосу, а никак не красная. Поэтому это всё смешно.
Давай по фактам. Платила деньги не ему , а его компании. Судья Ла Лиги зарабатывает 140 000 + евро в год. Реал тоже платил судье с 2009 года за взаимодействия с судьями и анализ их действий, Megía Dávila

https://theathletic.com/3286789/2022/05/04/carlos-megia-davila-the-former-referee-on-real-madrids-payroll/
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kondr222
Ответ Shigeno
Как откинется, так и докинется. Ничего с Ла лигой не станет. Там и так все, кроме Барсы и Реала получали копейки. На место Барсы придет другой клуб.
Но давайте учтём, что Барса каталонский клуб, а Каталония борется за независимость от Испании, и Барса при любом удобном случае может попробовать выйти из испанского чемпа и попросится в другой чемпионат, как раз условный французский. И тогда лига не сможет оправится от этого.
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Real_v_dushe
Ответ kondr222
Проблема в том что УЕФА и ФИФА боятся нового формата Суперлиги, который как говорят привлекает интерес других клубов
Это по-хорошему вообще не вопрос УЕФА или ФИФА, они не могут монополизировать футбол. Это вопрос в первую очередь болельщиков, поскольку они создают основной спрос на этот продукт. Не стоит об этом забывать. ФИФА кстати умнее и вообще занимает более нейтральную позицию, это УЕФА обосравшись пытается выпрыгнуть из штанов, понимаю, что их точно от кормушки могут убрать.
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Real_v_dushe
Ответ kondr222
Ну тогда лига откинется до уровня лиги 1 с одним топом и то выручка у клубов будет в разы меньше чем в лиге 1
Ну это не так, контракты там долгосрочные с медия, и дело в том, что выплаты будут больше остальным клубам ведь Барселоны там не будет, а сама Барселона за счёт продажи прав на свои трансляции в Сегунде ещё и эти клубы поддержит.
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Shigeno
Ответ kondr222
Ну тогда лига откинется до уровня лиги 1 с одним топом и то выручка у клубов будет в разы меньше чем в лиге 1
Как откинется, так и докинется. Ничего с Ла лигой не станет. Там и так все, кроме Барсы и Реала получали копейки. На место Барсы придет другой клуб.
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kondr222
Ответ Real_v_dushe
Суперлига тогда для Барселоны станет единственным спасением на самом деле и в этом контексте Тебасу это не очень выгодно. Почему-то об этом никто не говорит. А второй момент: ну, почему Барселоне такое может быть позволено? И почему не 2 года назад это всплыло, например? Идея Суперлиги уже давно, если условно это давление такое, то этот вопрос подняли бы ещё раньше.
Проблема в том что УЕФА и ФИФА боятся нового формата Суперлиги, который как говорят привлекает интерес других клубов
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Real_v_dushe
Ответ kondr222
Это всё понятно, но не понятно как полу мёртвая лига будет выживать за счёт одного Реала, ведь лига в основном держится на Реале и Барсе, и убери одного и доходы провалятся ниже плинтуса у всех, т.к многие смотрят ла Лигу из-за этих двоих.
Есть принципы честной игры. Если их можно попрать, то это намного серьёзнее последствия. Вот в Шотландии Рейнджерс прошёл через банкротство и вообще 4 лигу, ну чемпионат их не развалился от этого. Кроме спортивной составляющей люди должны получить серьёзные сроки за такие вещи, это не вопрос лиги, это вопрос вообще закона. И как-то странно будет выглядеть, что в лиге Барселона не получила никаких санкций, а её руководство сидит в тюрьме за коррупцию в спортивной сфере.
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MajestySport
Ждем когда расформируют этот проект, с лишеним всех наград которые были получены не честным путем с 2006 года как минимум!
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kondr222
Ответ Shigeno
Абсолютно плевать почему и зачем всё это делается. Выплаты судейскому корпусу - неоспоримый факт. Виновные должны понести строжайшее наказание.
Ну тогда лига откинется до уровня лиги 1 с одним топом и то выручка у клубов будет в разы меньше чем в лиге 1
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0
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Real_v_dushe
Ответ kondr222
Но странно, что в серьёз говорят о отправлении в сегунду за это, если это вдруг будет серьёзно то тогда понятно что Тебас просто сговорился с УЕФА чтобы наказать причастных к суперлиге, потому что уберут Барсу и сразу будет обвал лиги, это просто выстрел в голову.
Суперлига тогда для Барселоны станет единственным спасением на самом деле и в этом контексте Тебасу это не очень выгодно. Почему-то об этом никто не говорит. А второй момент: ну, почему Барселоне такое может быть позволено? И почему не 2 года назад это всплыло, например? Идея Суперлиги уже давно, если условно это давление такое, то этот вопрос подняли бы ещё раньше.
0
0
0
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AsGardiel
Ответ kondr222
Это всё понятно, но не понятно как полу мёртвая лига будет выживать за счёт одного Реала, ведь лига в основном держится на Реале и Барсе, и убери одного и доходы провалятся ниже плинтуса у всех, т.к многие смотрят ла Лигу из-за этих двоих.
Глоры уйдут. Печаль какая. Может появится больше фанатов у достойных клубов.
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Shigeno
Ответ kondr222
Не просто так всё это началось после объявления нового формата Сурелиги УЕФА и ФИФА теперь душат тех кто к ней был причастен: Сити, Юве, теперь Барса, если так то они просто приближают Суперлигу.
Абсолютно плевать почему и зачем всё это делается. Выплаты судейскому корпусу - неоспоримый факт. Виновные должны понести строжайшее наказание.
0
0
0
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kondr222
Ответ Real_v_dushe
Не просто в Сегунду, а в Сегунду Б. Ну это всё очень серьёзно, это подкуп судей. Могут ещё и пойти на то, чтобы лишить Барселону части титулов. Ювентус сослали в серию В и лишили двух чемпионств за такие же дела.
Это всё понятно, но не понятно как полу мёртвая лига будет выживать за счёт одного Реала, ведь лига в основном держится на Реале и Барсе, и убери одного и доходы провалятся ниже плинтуса у всех, т.к многие смотрят ла Лигу из-за этих двоих.
0
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0
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Real_v_dushe
Ответ Tbeka
Болелщики Реала наизусть помнят все матчи Барселоны.
Я помню тот сезон очень хорошо, судейских скандалов вокруг Барселоны было очень много. Пике, например, мог публично оскорблять любого футбольного чиновника, любого судью и не иметь никаких санкций за это. Хотя в той же АПЛ получил бы дисквалификацию на матчей 5 не меньше.
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Shigeno
Во всем мире будет великий праздник, когда Барсу отправят в сегунду, а лучше вообще расформируют и лишат всех титулов, в том числе европейских. Барселона - раковая опухоль футбола и спортивных принципов.

Отговорки про консультации вообще смешны. Это что за консультации такие у главы судей по 500 000 евро в год и 40 000 евро в месяц? Знаем мы эти консультации...

И это показали всего лишь один документ. Можно только представить сколько еще секретных махинаций скрывает эта помойка.
+2
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Real_v_dushe
Ответ kondr222
Но странно, что в серьёз говорят о отправлении в сегунду за это, если это вдруг будет серьёзно то тогда понятно что Тебас просто сговорился с УЕФА чтобы наказать причастных к суперлиге, потому что уберут Барсу и сразу будет обвал лиги, это просто выстрел в голову.
Не просто в Сегунду, а в Сегунду Б. Ну это всё очень серьёзно, это подкуп судей. Могут ещё и пойти на то, чтобы лишить Барселону части титулов. Ювентус сослали в серию В и лишили двух чемпионств за такие же дела.
0
-1
-1
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Tbeka
Ответ Real_v_dushe
То, что Барселона платила ему деньги - это неоспоримый факт. А к этим фоткам следовало бы добавить офсайд при голе Суареса в ворота Реала в том сезоне и эпизоды с неназначенными пенальти в ворота Барселоны в том же ЭК. Пенальти в ворота Валенсии на последней минуте, отмененный чистый гол Сосьедада в ворота Барселоны на Аноэте. Реал заканчивал второе ЭК вдесятером хотя там была просто жёлтая карточка Рамосу, а никак не красная. Поэтому это всё смешно.
Болелщики Реала наизусть помнят все матчи Барселоны.
+5
-2
+3
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Barca
Ответ Водяра
Наконец то этот клубец будет наказан!)
За Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Мартинесе Мануэро Реал, впринцепи, должны расформировать и запретить формирование
+3
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0
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Водяра
Наконец то этот клубец будет наказан!)
+3
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kondr222
Ответ Real_v_dushe
Ювентус не один судили, там было комплексное расследование по всей лиге, в случае Барселоны факты выплат очевидны. Дело ведет прокуратура Каталонии и никаких наводок они с налоговиками не получали. И игроки Барселоны и игроки Реала многократно оказывались из-за налоговиков и в судах и с гигантскими штрафами Вам для справки, когда никакой Суперлиги не было.
Но странно, что в серьёз говорят о отправлении в сегунду за это, если это вдруг будет серьёзно то тогда понятно что Тебас просто сговорился с УЕФА чтобы наказать причастных к суперлиге, потому что уберут Барсу и сразу будет обвал лиги, это просто выстрел в голову.
+5
0
+5
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Александр Белоусов
Мадридисты, вы вобще пробовали без наркотиков жить?
+3
-5
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Real_v_dushe
Ответ kondr222
Не просто так всё это началось после объявления нового формата Сурелиги УЕФА и ФИФА теперь душат тех кто к ней был причастен: Сити, Юве, теперь Барса, если так то они просто приближают Суперлигу.
Ювентус не один судили, там было комплексное расследование по всей лиге, в случае Барселоны факты выплат очевидны. Дело ведет прокуратура Каталонии и никаких наводок они с налоговиками не получали. И игроки Барселоны и игроки Реала многократно оказывались из-за налоговиков и в судах и с гигантскими штрафами Вам для справки, когда никакой Суперлиги не было.
+4
-4
0
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