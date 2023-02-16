Коррупционный скандал в «Барселоне»: клуб платил вице-президенту испанского судейского комитета😱 Если вина будет доказана, «Барсу» отправят во второй дивизион

Все очень серьезно.

Как сообщили в программе Qué t’hi jugues на SER Catalunya, клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Эту сумму «Барса» перечислила тремя платежами в период с 2016 по 2018 год. Тогда Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.

В сети уже появились документы, подтверждающие выплаты.

Дело расследует прокуратура Каталонии. Энрикес Негрейра уже дал показания, заявив, что выплаты касались его консультационной работы, а судьи не относились к «Барсе» более благосклонно, чем к другим клубам. Однако Энрикес Негрейра не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне».

Если будет доказано, что речь идет о коррупции, клубу грозит очень серьезное наказание – от снятия очков до исключения из Ла Лиги. Также речь может идти о многомиллионных штрафах.

Специалист занимал пост вице-президента Технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.