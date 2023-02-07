FC BARCELONA
Блог

Полузащитник, вингер и нападающий: 3 цели «Барселоны» на лето

Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Клубы
Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
Барселона Барселона
Футбол Футбол

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» поставила перед собой три ключевые цели на предстоящее летнее трансферное окно – это Янник Карраско, Софьян Амрабат и Виктор Роке.

Каталонцам не удалось договориться об аренде Карраско в январе, поэтому им пришлось включить футболиста в сделку с Мемфисом Депаем, к которой еще нужно будет добавить 15 млн евро. Хави нравится бельгийский полузащитник, поэтому клуб намерен выкупить его будущим летом.

Амрабат – еще один игрок, которого «Барселона» хотела заполучить зимой, и он был готов к переходу. «Фиорентина» не согласилась на схему аренда+право выкупа, поэтому каталонцы предложат марокканцу трансфер будущим летом – контракт Амрабата с итальянским клубом истекает в 2024 году.

К 17-летнему бразильскому нападающему Роке проявляют интерес «Челси» и «ПСЖ», но Виктор хочет играть на «Камп Ноу» и готов начать, как дублер Роберта Левандовски.

Mundo Deportivo добавляет, что Матеу Алемани изложил новую трансферную политику «Барсы». Клуб будет выбирать либо талантливых игроков, которые еще молоды и не будут стоить целое состояние, либо будет искать различные выгодные варианты: свободных агентов или футболистов, чьи контракты с действующими клубами заканчиваются.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий