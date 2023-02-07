Полузащитник, вингер и нападающий: 3 цели «Барселоны» на лето

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» поставила перед собой три ключевые цели на предстоящее летнее трансферное окно – это Янник Карраско, Софьян Амрабат и Виктор Роке.

Каталонцам не удалось договориться об аренде Карраско в январе, поэтому им пришлось включить футболиста в сделку с Мемфисом Депаем, к которой еще нужно будет добавить 15 млн евро. Хави нравится бельгийский полузащитник, поэтому клуб намерен выкупить его будущим летом.

Амрабат – еще один игрок, которого «Барселона» хотела заполучить зимой, и он был готов к переходу. «Фиорентина» не согласилась на схему аренда+право выкупа, поэтому каталонцы предложат марокканцу трансфер будущим летом – контракт Амрабата с итальянским клубом истекает в 2024 году.

К 17-летнему бразильскому нападающему Роке проявляют интерес «Челси» и «ПСЖ», но Виктор хочет играть на «Камп Ноу» и готов начать, как дублер Роберта Левандовски.

Mundo Deportivo добавляет, что Матеу Алемани изложил новую трансферную политику «Барсы». Клуб будет выбирать либо талантливых игроков, которые еще молоды и не будут стоить целое состояние, либо будет искать различные выгодные варианты: свободных агентов или футболистов, чьи контракты с действующими клубами заканчиваются.