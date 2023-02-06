Какой же Гави крутой❤️ Забил важнейший гол «Севилье» и отправился на трибуны – отпраздновать вместе с травмированным Дембеле💪🏻

«Барселона» оторвалась от «Реала» на 8 очков.

«Барселона» продлила серию без поражений до 15 матчей. Каталонцы в воскресенье разгромили «Севилью» 3:0, один из мячей на 70-й минуте забил Гави, который тут же отправился на трибуны – чтобы обнять пропускавшего матч из-за травмы Усмана Дембеле.

Вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

Изначально появлялась информация, что француз выбыл на 3 недели из-за травмы бедра. Однако сегодняшние тесты выявили у Усмана надрыв прямой мышцы бедра – самой длинной головки квадрицепса. Из-за этого Дембеле пропустит 5 недель, сообщает Diario Sport.

В этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах.