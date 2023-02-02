📸 Поступок лидера. Гави позвал одного игрока «Барсы» со скамейки присоединиться к празднованию команды на поле

«Барселона» в упорной борьбе одолела «Бетис» со счетом 2:1. Забили Рафинья и Левандовски, а в концовке встречи Кунде срезал мяч в свои ворота.

Особенным этот матч был для Гави. Полузащитник не только впервые вышел на поле под шестым номером, но и в очередной раз продемонстрировал свои лидерские качества.

Болельщик запечатлел празднование одного из голов «блауграны». Гави позвал одного запасного игрока «Барсы» присоединиться к команде на поле:

Этим игроком замены был Ферран Торрес, которому сейчас просто необходима поддержка одноклубников:

Торрес не забивал за клуб с момента своего дубля в ворота чешской «Виктории» в Лиге чемпионов. Это было в ноябре прошлого года. Его последний гол в лиге был забит в октябре.

В этом сезоне Ферран записал на свой счет пять голов и один ассист в 24-х играх. На 84-й минуте матча против «Бетиса» Торрес заменил на поле Гави.