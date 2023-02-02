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📸 Поступок лидера. Гави позвал одного игрока «Барсы» со скамейки присоединиться к празднованию команды на поле

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«Барселона» в упорной борьбе одолела «Бетис» со счетом 2:1. Забили Рафинья и Левандовски, а в концовке встречи Кунде срезал мяч в свои ворота.

Особенным этот матч был для Гави. Полузащитник не только впервые вышел на поле под шестым номером, но и в очередной раз продемонстрировал свои лидерские качества.

Болельщик запечатлел празднование одного из голов «блауграны». Гави позвал одного запасного игрока «Барсы» присоединиться к команде на поле:

Этим игроком замены был Ферран Торрес, которому сейчас просто необходима поддержка одноклубников:

Торрес не забивал за клуб с момента своего дубля в ворота чешской «Виктории» в Лиге чемпионов. Это было в ноябре прошлого года. Его последний гол в лиге был забит в октябре.

В этом сезоне Ферран записал на свой счет пять голов и один ассист в 24-х играх. На 84-й минуте матча против «Бетиса» Торрес заменил на поле Гави.

5 комментариев

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Dzh SG
фоткали на нокиа фонарик ???
+1
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+1
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TravenS
Ответ feelthedroom@mail.ru
Стоит отметить, что тогда у Винни была не черная полоса, а период адаптации , он просто разгонялся и врезался в защитников , глядев при этом себе под ноги) Как только он адаптировался - появился результат и нормальное отношение одноклубников , это нормально. А Торрес дикий транжира , что на чм, что в барселоне, так что не надо тут))
Началось "это другое")
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feelthedroom@mail.ru
Ответ TravenS
Вот нормальная атмосфера в клубе и отношение к чёрной полосе одноклубника. А не как Бензема — не пасуйте Винисиусу, он играет против нас)
Стоит отметить, что тогда у Винни была не черная полоса, а период адаптации , он просто разгонялся и врезался в защитников , глядев при этом себе под ноги)
Как только он адаптировался - появился результат и нормальное отношение одноклубников , это нормально.
А Торрес дикий транжира , что на чм, что в барселоне, так что не надо тут))
0
0
0
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ljolik888
Ответ TravenS
Вот нормальная атмосфера в клубе и отношение к чёрной полосе одноклубника. А не как Бензема — не пасуйте Винисиусу, он играет против нас)
Гави и Педри не видны на тусовках и это уже хорошо . Мало слов , но много дел . Вот так и надо !
+3
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+3
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TravenS
Вот нормальная атмосфера в клубе и отношение к чёрной полосе одноклубника. А не как Бензема — не пасуйте Винисиусу, он играет против нас)
+12
-2
+10
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