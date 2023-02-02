«Это такая ностальгия»: Хави трогательно прокомментировал дебют Гави под шестым номером

В 17-м туре туре Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Бетис» со счетом 2:1.

Эта встреча запомнилась фанатам «блауграны» первым появлением Гави под шестым номером. Юношу долго не могли зарегистрировать, но наконец это произошло. Полузащитник вышел на матч против своей бывшей команды с цифрой шесть на спине.

Хави долгое время защищал цвета «Барсы» под шестым номером. После встречи с «Бетисом» главный тренер рассказал, что почувствовал, увидев Гави с шестеркой на футболке:

«Я вижу Гави в его новой футболке с шестым номером, и это делает меня счастливым. Это также вызывает такую ностальгию, ведь я больше не могу носить этот номер. Думаю, Гави будет играть под ним много лет».

После ухода Хави из «Барсы» в 2015 году под шестым номером за «блауграну» выступали Дани Алвес, Денис Суарес, Жан-Клер Тодибо, Карлес Аленья и Рики Пуч. Но только у Гави есть все, чтобы стать долгосрочным обладателем футболки с этим культовым номером.

Преемственность поколений.