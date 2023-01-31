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Гави официально зарегистрирован в первой команде. Первые фото и видео полузащитника с легендарным №6 на футболке 📸

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Наконец-то!

«Барселона» официально объявила о переходе Гави в первую команду.

Это означает, что его новый контракт до 2026 года на улучшенных условиях был одобрен Ла Лигой. Игрок будет носить футболку под номером 6, в которой раньше выступали Хави и Дани Алвес. Вот список всех футболистов «блауграны», игравших под этим номером:

На сайте Ла Лиги тоже появилось подтверждение:

«Барсе» пришлось подать в суд на Ла Лигу, чтобы зарегистрировать игрока. Суд встал на сторону клуба, однако лига уже оповестила медиа, что еще будет обжаловать это решение, так как ей не предоставили возможность объясниться.

8 комментариев

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Timati Beweers
Хаха, рад что Тебаса опустили
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MK Gamer
Самородок наш 💎
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Begenç Seýtiýew
Удачи пацан🤙🤙
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Вячеслав Новиков
А сколько времени тебас вставлял палки в колёса, и знал что это незаконно
+3
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Дмитрий Володичев
Как будто он под ним всегда играл
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Темирлан Шаваев
Это не может не радовать
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прощай Роналду
Браво! Жги маэстро, всё в твоих руках! удачи и без травм! Впереди большое будущее! 🔥🔥🔥
+5
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Рома Голованов
Отлично!
+5
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