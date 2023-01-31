Гави официально зарегистрирован в первой команде. Первые фото и видео полузащитника с легендарным №6 на футболке 📸

Наконец-то!

«Барселона» официально объявила о переходе Гави в первую команду.

Это означает, что его новый контракт до 2026 года на улучшенных условиях был одобрен Ла Лигой. Игрок будет носить футболку под номером 6, в которой раньше выступали Хави и Дани Алвес. Вот список всех футболистов «блауграны», игравших под этим номером:

На сайте Ла Лиги тоже появилось подтверждение:

«Барсе» пришлось подать в суд на Ла Лигу, чтобы зарегистрировать игрока. Суд встал на сторону клуба, однако лига уже оповестила медиа, что еще будет обжаловать это решение, так как ей не предоставили возможность объясниться.