FC BARCELONA
Блог

В «Барселоне» захотели срочно подписать игрока в атаку в ближайшие часы. Кажется, каталонцев ждет бессонная ночь

Хави Хави
Барселона Барселона
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Клубы
Футбол Футбол

Работа кипит!

У «Барселоны» недостаток кадров в атаке: в это трансферное окно Мемфис Депай ушел в «Атлетико», а Усман Дембеле, к несчастью, получил травму в матче с «Жироной» и выпал на 2 месяца.

Каталонцам предстоит немало важных матчей в ближайшее время: встреча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, класико в полуфинале Кубка Испании, а также нельзя упускать лидерство в Ла Лиге.

Все это привело к тому, что в последние дни январского трансферного окна в клубе задумались о трансфере нового игрока. В связи с этим руководство провело срочную встречу, на которой присутствовали Жоан Лапорта, Матеу Алемани, Йорди Кройфф, Рафа Юсте и Оскар Эрнандес.

Сразу же после этого работа начала кипеть.

Жерар Ромеро сообщил, что Хави попросил подписать нового вингера в ближайшие часы.

Инсайдер Хелена Кондис добавила, что клуб намерен найти нового игрока уже сегодня, разговор идет об аренде. Все представляется крайне сложным, но агенты уже начали звонить в «Барселону».

Журналист Хави Мигель заявил, что каталонцы хотели вернуть из аренды Абде, но в «Осасуне» им отказали.

Как думаете, у «Барсы» что-то выйдет в последнюю ночь перед закрытием трансферного окна?

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Итачи Учиха
Обамеянга в аренду до конца сезона. Он везде в атаке полезен будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
timerassl
А с рычагами как там?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
Ответ breeze1989
Комментарий удален пользователем
А причём тут Бальде, у них вообще противоположные позиции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Матыгин
бревно берите,он без контракта)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
breeze1989
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Малком 🤠
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Кузнецов
Ответ МГЕР
Абде хорош, но он по моему левый вингер, или я ошибаюсь?
Так левый и нужен, справа Рафинья!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
Ответ Pamir88
Мда...планирование у Лапорты так себе. Летом и так отпустили Обаму, но, нет, надо было зимой еще и Депая отпустить. А теперь в цейтноте ищут выход из положения. Гении, млин
Обама изначально входило в планы Хави и Барсы, хотели скинуть куда то Депая но этот упертый отказался уйти в клуб по меньше а из больших было предложение только от Юве, но он там требовал бешеные ЗП.. в итоге сплавить его не смогли, и отдали того кто был согласен уйти - Обаму. в итоге все проиграли, Депай чисто тупо потерял время и подготовка к ЧМ прошла неуспешно,Барса осталась без замен для Левы и с рэпером Депаем, а Обама ушел к Тухелю но того слили и он оказался не нужным новому тренеру. а уйди Депай летом, все были бы выигрыше.. жаль,конечно, но с Обамой варианта не было, кто то должен был уйти из за правила потолка ЗП лалиги
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МГЕР
Ответ Falsegoalkeeper
Зиеш не пойдет. У него скорости нет, будет передачи раздавать. Таких уже есть Рафинья и полузащитники. Нужен игрок который быстрый и будет эффектно открываться в свободную зону. Абде кстати такой, жаль что отдали в аренду. Надо было от Депая избавляться летом, а Абде оставить
Абде хорош, но он по моему левый вингер, или я ошибаюсь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ Emin Aliev
Зиеша арендовать надо
Зиеш не пойдет. У него скорости нет, будет передачи раздавать. Таких уже есть Рафинья и полузащитники. Нужен игрок который быстрый и будет эффектно открываться в свободную зону. Абде кстати такой, жаль что отдали в аренду. Надо было от Депая избавляться летом, а Абде оставить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emin Aliev
Зиеша арендовать надо
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pamir88
Мда...планирование у Лапорты так себе. Летом и так отпустили Обаму, но, нет, надо было зимой еще и Депая отпустить. А теперь в цейтноте ищут выход из положения. Гении, млин
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sportsuserb
Дзюбу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
3абавно да, в 2020 году такая же ситуация(почти) была, когда Луис выбил на 3 месяца(тут Депай ушел), тоже говорили что есть Дембеле и никого не подпишут, а в итоге как только ТО закрылся Дембеле выбыл из за травмы, и снова облом, и пришлось уже выкупать Брейтуейта, он пришел.. не играл, потом ковид и месяц отдыхали.. и Луис уже был готов) забавно ведь) Дембеле явно не надежный тип) он еще с Ливером сыграл и промазал свой момент и слился в ответке получив травму)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев....Егор
Ответ Aylin Magerramli
Вряд ли Тебас разрешит
Это будет аренда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
101361419
Ждём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aylin Magerramli
Вряд ли Тебас разрешит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий