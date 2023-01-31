В «Барселоне» захотели срочно подписать игрока в атаку в ближайшие часы. Кажется, каталонцев ждет бессонная ночь

Работа кипит!

У «Барселоны» недостаток кадров в атаке: в это трансферное окно Мемфис Депай ушел в «Атлетико», а Усман Дембеле, к несчастью, получил травму в матче с «Жироной» и выпал на 2 месяца.

Каталонцам предстоит немало важных матчей в ближайшее время: встреча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, класико в полуфинале Кубка Испании, а также нельзя упускать лидерство в Ла Лиге.

Все это привело к тому, что в последние дни январского трансферного окна в клубе задумались о трансфере нового игрока. В связи с этим руководство провело срочную встречу, на которой присутствовали Жоан Лапорта, Матеу Алемани, Йорди Кройфф, Рафа Юсте и Оскар Эрнандес.

Сразу же после этого работа начала кипеть.

Жерар Ромеро сообщил, что Хави попросил подписать нового вингера в ближайшие часы.

Инсайдер Хелена Кондис добавила, что клуб намерен найти нового игрока уже сегодня, разговор идет об аренде. Все представляется крайне сложным, но агенты уже начали звонить в «Барселону».

Журналист Хави Мигель заявил, что каталонцы хотели вернуть из аренды Абде, но в «Осасуне» им отказали.

Как думаете, у «Барсы» что-то выйдет в последнюю ночь перед закрытием трансферного окна?