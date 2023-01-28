Гарсия – лучший, Бальде – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Жироны»
В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» отправилась в гости к «Жироне».
Для каталонцев игра началась печально. На 26-й минуте встречи Усман Дембеле получил повреждение и покинул поле. Француза заменили на Педри. Юноша стал одним из главных героев матча.
В концовке первого тайма на поле разгорелся небольшой скандал. Педри попытался остановить хавбека «Жироны» Родриго Рикельме и схватил его за футболку. Игрок «Барсы» получил желтую, хотя в этом эпизоде соперник откровенно сыграл рукой. Хави попытался обратить внимание судьи на нарушение правил, за что был наказан горчичником.
Во втором тайме Педри стал звездой еще одного эпизода. На 61-й минуте испанец замкнул передачу Альбы и забил единственный гол «блауграны» в этом матче.
Подопечные Хави одержали минимальную победу в упорной борьбе. Итоговый счет – 1:0.
Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Жироны»
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Надеюсь и жму пальцы что бы с Усманом проблема/травма не сериозная и скоро вернется, он у нас типа двигатель уже, хоть и не лучший )))