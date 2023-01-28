FC BARCELONA
Блог

Гарсия – лучший, Бальде – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Жироны»

Педри Педри
Алекс Бальде Алекс Бальде
Эрик Гарсия Эрик Гарсия
Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» отправилась в гости к «Жироне».

Для каталонцев игра началась печально. На 26-й минуте встречи Усман Дембеле получил повреждение и покинул поле. Француза заменили на Педри. Юноша стал одним из главных героев матча. 

В концовке первого тайма на поле разгорелся небольшой скандал. Педри попытался остановить хавбека «Жироны» Родриго Рикельме и схватил его за футболку. Игрок «Барсы» получил желтую, хотя в этом эпизоде соперник откровенно сыграл рукой. Хави попытался обратить внимание судьи на нарушение правил, за что был наказан горчичником. 

Во втором тайме Педри стал звездой еще одного эпизода. На 61-й минуте испанец замкнул передачу Альбы и забил единственный гол «блауграны» в этом матче.

Подопечные Хави одержали минимальную победу в упорной борьбе. Итоговый счет – 1:0.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Жироны»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели встречу? Чья игра вам понравилась больше всего?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Отлично, что победили!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
У фати минус должен быть за эту игру. У рафиньи около нуля
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Вот и Гарсия расцвёл, а столько критики было! Раз на раз не приходится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaloyan Yalamov
Ответ Alibaba51
еле ноги унесли, Жирона ни в чем не уступала, как Хави собирается быграть Бетис с такой игрой?
Сегодня играла не совсем основа, кое кто отдыхал, кое кто на карточках, да и к тому же это Жирона, и чуть ее не подценили. И чуточку повезло, но и судья откровенно дурил.
Надеюсь и жму пальцы что бы с Усманом проблема/травма не сериозная и скоро вернется, он у нас типа двигатель уже, хоть и не лучший )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dr.Dum
Ответ Alibaba51
еле ноги унесли, Жирона ни в чем не уступала, как Хави собирается быграть Бетис с такой игрой?
Так же как и Реал, без дембеле вообще нету креатива в атаке у барсы
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alibaba51
Ответ Kaloyan Yalamov
Барса играла откровенно плохо сегодня, в первом тайме вообще ничего не получалось. Во втором стало лучше, но судья чудил и откровенно хреново свистел, покупался на театральные постановки Жироны. Особенно старался театрал Арнау, да и вратарь сыграл жертву Ансу на Оскара, хотя на повторе отлично видно, что ничего и не было жесткого, но минутку повалялся все же. Главное три очка заработали, хоть и коряво.
еле ноги унесли, Жирона ни в чем не уступала, как Хави собирается быграть Бетис с такой игрой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaloyan Yalamov
Барса играла откровенно плохо сегодня, в первом тайме вообще ничего не получалось. Во втором стало лучше, но судья чудил и откровенно хреново свистел, покупался на театральные постановки Жироны. Особенно старался театрал Арнау, да и вратарь сыграл жертву Ансу на Оскара, хотя на повторе отлично видно, что ничего и не было жесткого, но минутку повалялся все же. Главное три очка заработали, хоть и коряво.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий