Будущее Рафиньи в «Барсе» под вопросом: представители клуба встретились с агентом футболиста

Представители «Барселоны» встретились с Деку, агентом Рафиньи, чтобы поговорить о будущем футболиста в команде, сообщает Diario Sports.

Клуб сказал представителю Рафиньи, что футболист не оправдал их ожиданий, они рассчитывают увидеть изменения во второй половине сезона, особенно по части результативности. Тем не менее, в «Барсе» понимают, что 25-летнему игроку нужно было время на адаптацию.

Если каталонцы не дождутся качественных изменений, то они могут продать Рафинью будущим летом. В «Барселоне» уверены, что многие клубы заинтересует трансфер бразильца и рассчитывают покрыть сумму в 58 млн евро, которую потратили на него в прошлом году.

Приоритет для Рафиньи – остаться на «Камп Ноу», но он примет любое решение клуба. В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 25 матчах.