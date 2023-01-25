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Будущее Рафиньи в «Барсе» под вопросом: представители клуба встретились с агентом футболиста

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Представители «Барселоны» встретились с Деку, агентом Рафиньи, чтобы поговорить о будущем футболиста в команде, сообщает Diario Sports.

Клуб сказал представителю Рафиньи, что футболист не оправдал их ожиданий, они рассчитывают увидеть изменения во второй половине сезона, особенно по части результативности. Тем не менее, в «Барсе» понимают, что 25-летнему игроку нужно было время на адаптацию.

Если каталонцы не дождутся качественных изменений, то они могут продать Рафинью будущим летом. В «Барселоне» уверены, что многие клубы заинтересует трансфер бразильца и рассчитывают покрыть сумму в 58 млн евро, которую потратили на него в прошлом году.

Приоритет для Рафиньи – остаться на «Камп Ноу», но он примет любое решение клуба. В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 25 матчах.

 

15 комментариев

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Максим Бережнов
Лучше Феррана продать, Рафинья намного лучше в качестве ротации для Дембеле
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Ramal Ali
Ответ Alexander Sragovich
Дембеле середнячек???!!!! Альбу менять??? Дембеле вингер, его задача пробить оборону по флангу и выдать голевую, разорвать линии защиты. И он в этом один из топов в мире. Так, на секундочку. Не всегда стабилен, но со временем он становится всё лучше. Альба по прежнему на очень высоком уровне, хотя Бальдэ конечно через год усадит его на скамейку. Но мне такая скамейка будет нравиться. Как и с Рафой. Потому что продав кого-то, нужно привести кого-то, а игроков такого уровня которых можно купить дёшево просто нет на рынке. Да и дорогих подходящих почти нет
Тогда можно о удачных играх лч забыть такими игроками далеко не уедешь
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Alexander Sragovich
Ответ Ramal Ali
Они оба не уровня топ Барса с ними будет середнячком ,надо менять обоих + Торрес, Бускетс Роберто и Альбе пора тоже если Барса хочет быть на прежнем уровне надо качественные игроки а не середнячки которые через раз два стреляют Дембеле вообще портит игру про Торрес промолчу а сколько приводов из-за Бускетс и Альбы...
Дембеле середнячек???!!!! Альбу менять??? Дембеле вингер, его задача пробить оборону по флангу и выдать голевую, разорвать линии защиты. И он в этом один из топов в мире. Так, на секундочку. Не всегда стабилен, но со временем он становится всё лучше.
Альба по прежнему на очень высоком уровне, хотя Бальдэ конечно через год усадит его на скамейку. Но мне такая скамейка будет нравиться. Как и с Рафой. Потому что продав кого-то, нужно привести кого-то, а игроков такого уровня которых можно купить дёшево просто нет на рынке. Да и дорогих подходящих почти нет
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Ramal Ali
Ответ Alexander Sragovich
У него было не так много слабых игр. И опять же, Дембеле тоже не в каждой игре блещет, и Рафа хорошая замена
Они оба не уровня топ Барса с ними будет середнячком ,надо менять обоих + Торрес, Бускетс Роберто и Альбе пора тоже если Барса хочет быть на прежнем уровне надо качественные игроки а не середнячки которые через раз два стреляют Дембеле вообще портит игру про Торрес промолчу а сколько приводов из-за Бускетс и Альбы...
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Alexlagodny
Еще до его перехода мой организм возмущался. Не нужен был он Барсе. Руководству давно пора начать читать наши комментарии 😂🤣😂🤣
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VEN FIFA
Ответ Altim
Типа разочарованы в нём, но продать планируют за 58 лямов?? Интересно придумали.
а что не так? тип если цифры не близкие к результативности месси то цена должна быть 2 миллиона? да и думаю барса продаст его куда дороже нежели 58 миллионов. благо мешки апл готовы платить на нн по 100млн а тут игрок который на голову выше
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Altim
Типа разочарованы в нём, но продать планируют за 58 лямов?? Интересно придумали.
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ASH11
Зато с каким пафосом переходил. Еще и Мбаппе подкалывал, наглец.
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-2
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Сергей Пасечный
Не понимаю этих трансферов
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Барселона Каталония
Как только продадут Рафу тут же сломается Дембеле и потом скажут мы найдём другого и.тд
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arajanarm
Вот если бы не купили Рафиньи, то сейчас с контрактами Гави, Балде и Араухо не были проблеми
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Lionel Andres Messi 10
С одной стороны, это первый сезон для Рафиньи, можно списать на адаптацию, но исходя из увиденного, я слабо представляю, что он будет способен сместить Дембеле и в следующем сезоне. Бразилец хорош в работе без мяча, в созидании, но предсказуемость и отсутствие реактивной скорости, как у Усмана, делают его явным вторым номером для Хави, а 58 млн для игрока скамейки это слишком роскошная цифра для Барселоны в её нынешнем финансовом положении (там ещё и 55 млн на покупку Феррана нужно держать в голове).
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jackson_07
Отстаньте от него и лучше избавьтесь от Торреса и Гарсии.
+4
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+4
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Alexander Sragovich
У него было не так много слабых игр. И опять же, Дембеле тоже не в каждой игре блещет, и Рафа хорошая замена
+9
0
+9
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Surhay Lucmanov
Отметили не того рафинью . Спортс .ру как всегда на высоте 😁
+6
0
+6
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