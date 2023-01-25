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«День, когда Гави удалят, будет международным праздником». Промадридский журналист раскритиковал звезду «Барсы»

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«Случай с Гави поразителен – всего за полсезона он смог занять «трон» Каземиро, уехавшего в Англию. Он тот, кто всегда избегает наказаний от судей. Чего не скажешь о Камавинге, который тут быстро собирает желтые за малейшие нарушения», – пишет в своей колонке журналист Marca Рауль Варела.

В тот день, когда Гави удалят, появится новый международный праздник», — добавляет он.

Что ж, это звучит как мнение истинного мадридиста, хотя удивительно, что он признает, что Каземиро тоже довольно часто сходили с рук жесткие фолы.

Стиль игры Гави действительно включает в себя агрессивную игру; однако большинство фолов, которые он совершает во время игр, являются незначительными.

Собственно, фолы на Гави тоже иногда игнорируются. Недавний жесткий фол Дани Себальоса на 18-летнем полузащитнике в финале Суперкубка является отличным примером.

38 комментариев

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Великий Боули
Ответ Sanjar Sultonov
А кто такой ГАВИ?
Как можно не знать владельца Мадрида😂
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Cristian Turcan
Гави в каждой игре выкладывается на 200 % и это главное. Его страсть к игре и давление на оппонента на протяжении всего матча делают его уникальным игроком. В каждой команде должен быть такой игрок, который не будет давать покоя сопернику. Фолит и фолит, это же не бальные танцы. Пофолит, несколько раз удалят, дисквалифицируют на несколько матчей и может быть поймет со временем, но ни в коем случае не нужно менять манеру игры.
Все вопросы к судьям.
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Sanjar Sultonov
Ответ Великий Боули
Суперкубок 🤭 Гави поставил на место весь реале😂
А кто такой ГАВИ?
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Великий Боули
А вопрос, почему мы не обсуждаем момент, когда Себальяс специально потянул Гави за волосы, а ему даже жёлтой не дали
Просто он оттуда сразу Себальос сделал 😀
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f0rmoceft
Каждый защищает игроков своей любимой команды, это нормально. Но если сравнить фолы Гави и Камавинги, то они плюс минус схожие, только второй постоянно получает горчичник, а первый нет.
Не считаю это заговором, просто раздражает, когда за обычный фол, даже не жесткий, дают желтую.
Судьи в Испании дно, хотя все думают что там админресурс что у одних, что у других. Дело в кротах))
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MajestySport
Так все верно сказал
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Великий Боули
Ответ TAGAY
потому что он игрок Реала, а их сми защищают! там, Гарсия перед ЧМ говорил что у них с Винисиусом была словесная перепалка, мои слова вышли в газеты а слова Винисиуса нет. в этом и вся разница! Реал защищает своих игроков, а марка и АС авторитетные издание в Испании, от Испании в мир пойдут новости от них, а они(марка и ас) стараются максимально скрыть недостатки Реала, чего стоит фотошоп с фоткой Азара в момент перехода в Реал) когда вместо жирного пузика просто в голову пофотошопили на тело Бенза)
ФК кабинет, что с них взять
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TAGAY
Ответ Великий Боули
А вопрос, почему мы не обсуждаем момент, когда Себальяс специально потянул Гави за волосы, а ему даже жёлтой не дали
потому что он игрок Реала, а их сми защищают! там, Гарсия перед ЧМ говорил что у них с Винисиусом была словесная перепалка, мои слова вышли в газеты а слова Винисиуса нет. в этом и вся разница! Реал защищает своих игроков, а марка и АС авторитетные издание в Испании, от Испании в мир пойдут новости от них, а они(марка и ас) стараются максимально скрыть недостатки Реала, чего стоит фотошоп с фоткой Азара в момент перехода в Реал) когда вместо жирного пузика просто в голову пофотошопили на тело Бенза)
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Tyrone Woodley
Ответ Великий Боули
Суперкубок вспоминаем😂🤭
Когда он сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, тогда и поговорим) Раз в год и палка стреляет.
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Фанат футбола 777
Виденье игры, понимание игры, они у каждого свои, а правила для всех одни и те же. Иногда бывает, что судья трактует момент не так, как может показаться, и это будет происходить, пока судьи(не дай бог) не станут роботами.
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Великий Боули
Ответ Фанат футбола 777
Каземиро даже на последнем ЧМ постоянно прощали, достаточно лишь вспомнить, например, матч против Сербии, где он всех бил по ногам, потом спорил с судьёй, считая, что фола небыло, но карточек, почему-то, не получал
Это другое, ты не понимаешь
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Великий Боули
Ответ Tyrone Woodley
Кто от него отлетает, его кто хочет за шкирку таскает)
Суперкубок вспоминаем😂🤭
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Фанат футбола 777
Каземиро даже на последнем ЧМ постоянно прощали, достаточно лишь вспомнить, например, матч против Сербии, где он всех бил по ногам, потом спорил с судьёй, считая, что фола небыло, но карточек, почему-то, не получал
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Tyrone Woodley
Ответ Великий Боули
Это даже забавно, как отлетают 30 летние мужики от 18 летнего юноши 😂
Кто от него отлетает, его кто хочет за шкирку таскает)
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Великий Боули
Ответ бек саидов
Это другое, как ты не понимаешь. Это игрок реале, и котируется как игровой эпизод.
База
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Великий Боули
Ответ Xabi Alonso78
Потому что на тот момент Гаве уже не должно было быть на поле
Суперкубок 🤭
Гави поставил на место весь реале😂
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Alibaba51
Ответ Игорь Климов
На Гави совершают достаточно много серьёзных нарушений, а сам он не так жёстко фолит.
да, у него в мозгах есть красная черта за которую нельзя выходить, и он не жесток и злопамятен
+3
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Ramal Ali
Ответ Великий Боули
Справедливости ради, Гави иногда тоже переборщает
Ну ему далеко до Пепе и Рамоса
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Xabi Alonso78
Ответ Великий Боули
А вопрос, почему мы не обсуждаем момент, когда Себальяс специально потянул Гави за волосы, а ему даже жёлтой не дали
Потому что на тот момент Гаве уже не должно было быть на поле
+1
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бек саидов
Ответ Великий Боули
А вопрос, почему мы не обсуждаем момент, когда Себальяс специально потянул Гави за волосы, а ему даже жёлтой не дали
Это другое, как ты не понимаешь. Это игрок реале, и котируется как игровой эпизод.
+6
-3
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Kaloyan Yalamov
Ответ Мурик07
До Вас ему далеко
И не поспоришь то ведь... ))
+2
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Совесть Черданцева
Вот поэтому Реал и не люблю
+2
-2
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Великий Боули
Ответ МГЕР
Скриньте, Гави будущее нашей команды
Это давно понятно
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Olarescu Cristi
Ответ Станислав Саганов-Коняев
А ответ, потому что обсуждают игрока, который часто играет жестко и иногда без основания, а не другого, который один раз потянул за волосы 🤷‍♂️ И про Себальоса был пост по этому поводу. Там тоже можно обсудить
Я много могу сказать про игроков Реала,того же Рамоса который сломал руку Салаху и ему не дали красную.Не важно что Себальос один раз потянул за волосы,за это дают красную и не важно сколько раз ты это делаещь.Гави играет на грани многие футболисты играют так,про Касемиро ты наверно слышал,про Видаля,про Найнголана.Я как фанат Барсы и человек который смотрит все матчи могу сказать что фолы Гави не такие жеские как хочет показать пресса
+8
-9
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МГЕР
Ответ Великий Боули
Это даже забавно, как отлетают 30 летние мужики от 18 летнего юноши 😂
Скриньте, Гави будущее нашей команды
+2
-2
0
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