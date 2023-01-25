«День, когда Гави удалят, будет международным праздником». Промадридский журналист раскритиковал звезду «Барсы»

Заслуженно?

«Случай с Гави поразителен – всего за полсезона он смог занять «трон» Каземиро, уехавшего в Англию. Он тот, кто всегда избегает наказаний от судей. Чего не скажешь о Камавинге, который тут быстро собирает желтые за малейшие нарушения», – пишет в своей колонке журналист Marca Рауль Варела.

В тот день, когда Гави удалят, появится новый международный праздник», — добавляет он.

Что ж, это звучит как мнение истинного мадридиста, хотя удивительно, что он признает, что Каземиро тоже довольно часто сходили с рук жесткие фолы.

Стиль игры Гави действительно включает в себя агрессивную игру; однако большинство фолов, которые он совершает во время игр, являются незначительными.

Собственно, фолы на Гави тоже иногда игнорируются. Недавний жесткий фол Дани Себальоса на 18-летнем полузащитнике в финале Суперкубка является отличным примером.