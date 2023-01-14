Тренер «Милана» обозначил главную проблему Деста – ранее на нее указывал Хави

«Серджиньо Дест провел хороший матч против «Торино». Я сказал ему, что у него проблема психологического характера», - заявил тренер «Милана» Стефано Пиоли во время пресс-конференции.

«Он должен оставаться сосредоточенным каждый день, потому что у него есть все для успеха. Я не думаю, что атакующие позиции подходят ему, но у Деста есть интенсивность и все необходимые качества для игры в обороне».

Игрок «Барселоны» Серджиньо Дест прошлым летом отправился в «Милан» на правах аренды, поскольку не смог впечатлить Хави. Познакомившись с Дестом, тренер «Барсы» заявил прессе, что у него неподходящий для клуба менталитет.

«Барселона» оставила «Милану» возможность выкупить защитника за 20 млн евро.