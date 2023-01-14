FC BARCELONA
Блог

Тренер «Милана» обозначил главную проблему Деста – ранее на нее указывал Хави

Хави Хави
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Клубы
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Барселона Барселона
Футбол Футбол

«Серджиньо Дест провел хороший матч против «Торино». Я сказал ему, что у него проблема психологического характера», - заявил тренер «Милана» Стефано Пиоли во время пресс-конференции.

«Он должен оставаться сосредоточенным каждый день, потому что у него есть все для успеха. Я не думаю, что атакующие позиции подходят ему, но у Деста есть интенсивность и все необходимые качества для игры в обороне».

Игрок «Барселоны» Серджиньо Дест прошлым летом отправился в «Милан» на правах аренды, поскольку не смог впечатлить Хави. Познакомившись с Дестом, тренер «Барсы» заявил прессе, что у него неподходящий для клуба менталитет.

«Барселона» оставила «Милану» возможность выкупить защитника за 20 млн евро.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Психика дело тонкое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий