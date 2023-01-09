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«Ферран на секунду превратился в Суареса». Торрес и Савич устроили спарринг в концовке матча «Атлетико» – «Барселона»

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Ферран Торрес Ферран Торрес
Стефан Савич Стефан Савич
Футбол Футбол

«Барселона» в упорной борьбе смогла одолеть «Атлетико» и оторваться от «Реала» в турнирной таблице Ла Лиги.

Матч вышел крайне напряженным. Когда эмоций стало слишком много, Ферран Торрес и Стефан Савич сцепились друг с другом. Их валяние на газоне превратилось в бой уровня Хабиба и Конора. В ход шли захваты, удушающие приемы и даже кое-что из запрещенного:

Арбитр наказал обоих игроков удалением, а кадры их стычки болельщики уже растаскивают на мемы.

Собрали самые забавные реакции фанатов:

💭 «Они так смешно дерутся, странно, что арбитр не достал телефон, чтобы снять это». 

💭 «Черт, мне больно смотреть на то, что Савич сделал с Ферраном. Энрике может не переживать о своей дочери, кажется, у Торреса детей не будет».

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💭 «Торрес и Савич сегодня выглядели буквально так»:

💭 «Хах, судья какое-то время стоял и смотрел на это! Он дал парням насладиться их боем».

💭 «Ферран на секунду превратился в Суареса. Он ведь укусил Савича!»:

💭 «Ферран и Савич. Вне контекста»:

💭 «Торресу пора признаться, что его не интересует футбол. Парню срочно нужно уходить в ММА или реслинг».

💭 «Хотите сказать, что Ферран подрался вот с этим чуваком? Я его резко зауважал».

💭 «Вау, не знал, что Джон Сина играет за «Барсу»! Почему об этом трансфере не писали?»

💭 «Они выглядели вот так»:

💭 «Теперь понятно, почему Хабиб ушел из ММА. Он боится конкуренции с этими парнями».      

💭 «Да тут все ясно. Просто Савич и Торрес провели разговор отца и сына».

Как вам такой спарринг? Чьи борцовские навыки приглянулись вам больше? 

2 комментария

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Hella black
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Савич за пах накой схватился 🤦🏻‍♂️,не по пацански )
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Тимур Узбеков
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Торрес молодец. Все равно был бесполезным в этом матче, а так хотя бы Савича убрал
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