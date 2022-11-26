Бускетс, вероятно, покинет «Барселону» этим летом. Стало известно, в какой клуб перейдет Серджи

Надежный журналист издания Relevo Тони Хуанмарти сообщил, что Бускетс с огромной вероятностью летом уйдет из «Барселоны». Повлиять на это могут лишь непредвиденные обстоятельства.

А по информации издания Cadena COPE, Серджи собирается присоединиться к « Интер Майами» – клубу Дэвида Бекхэма.

Текущий контракт Бускетса с «Барсой» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Хави хочет оставить Серджи еще на год. Но, похоже, сам футболист уже принял решение об уходе.

Несмотря на свой возраст, Бускетс остается ключевым игроком команды Хави. В этом сезоне испанец провел за «Барселону» 16 матчей, 15 из них игрок начал с первых минут, он записал на свой счет одну результативную передачу.

Как считаете, «Барселоне» пора попрощаться со своей легендой?