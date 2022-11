У «Барсы» 34 очка после 13 туров Ла Лиги. Больше на таком отрезке было только в трех сезонах

«Барселона» набрала 34 очка после первых 13 игр в Ла Лиге в сезоне 22/23 (11 побед, 1 ничья, 1 поражение).

Это их четвертый результат в истории на данном промежутке Ла Лиги. 34 очка после 13 игр в последний раз у «Барсы» было в сезоне 10/11.

Больше очков за первые стартовые 13 матчей у «Барсы» было только в сезонах 12/13 (37), 13/14 (37) и 17/18 (35).

34 – Barcelona have won 34 points after their first 13 games in LaLiga 22/23 (W11 D1 L1), equalling their joint-fourth highest tally at this stage of a top-flight campaign (34 in 10/11) – they’ve only won more points at this stage in 12/13 (37), 13/14 (37) and 17/18 (35). Thrill. pic.twitter.com/XxlD5aMxv3