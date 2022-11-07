«Я буду бороться». Маркос Алонсо рассказал о возможном продлении контракта «Барселоной»

В интервью Mundo Deportivo Маркос Алонсо говорил о своем контракте с «Барселоной», опыте под руководством разных тренеров и фаворитах на предстоящем Чемпионате мира.

О контракте

«Еще ничего не решено. Сейчас я очень счастлив, а все остальное зависит от клуба, но я буду бороться, чтобы остаться и помочь команде».

О тренерах

«У меня отличные воспоминания о времени во «Фиорентине» с Паулу Соуза, у которого в штабе был тренер из Ла Масии (Виктор Санчес Льадо). За первые годы в «Челси» под руководством Конте я многому научился, вообще в Англии футбол более физический, а в Италии – тактический. А в сборной мы больше уделяем внимание игре в пас. Я всегда стараюсь работать над собой и над каждым аспектом своей игры, чтобы быть лучше для команды».

«В «Барселоне», в зависимости от позиции, на которой я играю, меняются и требования Хави, но главное, он всегда просит сохранять спокойствие и наслаждаться матчем».

О возможном возвращении Лео Месси в «Барсу»

«Месси и Диего – лучшие в истории футбола. Кому бы не хотелось видеть Месси в команде! Вне всяких сомнений, каждый был бы этому рад, в том числе и я».

О Чемпионате мира

«Участвовать будет много сильных команд: Бразилия, Аргентина, Франция, которой предстоит отстаивать свой титул чемпиона. Все соперники сильны, но всем нужно немного удачи, надеюсь, что в этот раз она будет на стороне Испании».

Действующее соглашение Алонсо с «Барселоной» истекает в конце сезона. Сообщается, что каталонцы предложат футболисту новый контракт до 2025 года.

В этом сезоне Алонсо провел 11 матчей за «сине-гранатовых» и забил гол. Хави использует Маркоса и слева, и в центре обороны.