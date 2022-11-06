📸 Попало в трансляцию: Пике в последний раз уходит на замену. Показываем, как это было
Жерар Пике провел свой последний матч на «Камп Ноу».
На 85-й минуте Хави заменил легенду «Барсы» на Кристенсена. Жерар долго уходил с поля, прощаясь с болельщиками и одноклубниками.
Давайте посмотрим на то, как это было.
Молодежь не осталась без внимания.
Травмированные игроки аплодируют Пике:
Жерар не смог сдержать слез:
Последняя замена.
Самые долгие объятия у Жерара были с Бускетсом.
Он еще вернется.
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