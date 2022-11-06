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📸 Попало в трансляцию: Пике в последний раз уходит на замену. Показываем, как это было

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Жерар Пике Жерар Пике
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Жерар Пике провел свой последний матч на «Камп Ноу».

На 85-й минуте Хави заменил легенду «Барсы» на Кристенсена. Жерар долго уходил с поля, прощаясь с болельщиками и одноклубниками.

Давайте посмотрим на то, как это было.

Молодежь не осталась без внимания.

Травмированные игроки аплодируют Пике:

Жерар не смог сдержать слез:

Последняя замена.

Самые долгие объятия у Жерара были с Бускетсом.

Он еще вернется.

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