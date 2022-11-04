У Хави много потерь: новости команд и возможный состав «Барселоны» на матч с «Альмерией»
В рамках 13-го тура Ла Лиги «Барселона» примет в гостях «Альмерию». Матч начнется в субботу в 23:00 по московскому времени.
Подопечные Хави всего на одно очко отстают от лидера чемпионата – мадридского «Реала». Так что каталонцам нужна победа в игре с командой, занимающей 13-ю строчку в турнирной таблице.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Барселоны» на предстоящую встречу.
Новости команд
«Барселона»
Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен восстановились и вполне могут выйти на поле в субботу.
Кунде, Депай, Кессиэ, Роберто и Араухо остались вне заявки.
«Альмерия»
У гостей потерь меньше, участие Миловановича в матче пока находится под вопросом.
Возможный состав «Барселоны» на матч против «Альмерии»
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