У Хави много потерь: новости команд и возможный состав «Барселоны» на матч с «Альмерией»

В рамках 13-го тура Ла Лиги «Барселона» примет в гостях «Альмерию». Матч начнется в субботу в 23:00 по московскому времени.

Подопечные Хави всего на одно очко отстают от лидера чемпионата – мадридского «Реала». Так что каталонцам нужна победа в игре с командой, занимающей 13-ю строчку в турнирной таблице.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Барселоны» на предстоящую встречу.

Новости команд

«Барселона»

Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен восстановились и вполне могут выйти на поле в субботу.

Кунде, Депай, Кессиэ, Роберто и Араухо остались вне заявки.

«Альмерия»

У гостей потерь меньше, участие Миловановича в матче пока находится под вопросом.

Возможный состав «Барселоны» на матч против «Альмерии»

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