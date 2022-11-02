Торрес – лучший, Фати – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Виктории»

«Барселоны» обыграла чешскую «Викторию» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч не имел никакой значимости с точки зрения положения команд в таблице. В этой группе все было уже решено. Но морально «Барселоне» очень была нужна победа.

Счет был открыт уже на 6-й минуте. Маркос Алонсо забил свой первый гол в сине-гранатовой футболке. В концовке первого тайма Ферран Торрес увеличил преимущество своей команды.

В начале второго тайма Пабло Торре нарушил правила и «Виктория» получила право на пенальти. Хоры уверенно забил с одиннадцатиметровой отметки. Но уже через пару минут Торрес оформил дубль. Перфоманс Феррана болельщиков «Барсы» не впечатлил, они все еще считают его балластом.

Второй мяч также забил Хоры, «Барса» пропустила на 63-й минуте. Но Пабло Торре исправил свою ошибку и сумел забить четвертый гол «Барсы». Кстати, этот мяч стал первым голом юноши за каталонцев. Итоговый счет – 4:2 в пользу команды Хави.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Виктории»

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