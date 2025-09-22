📢 16 имен, которые убедят вас, что Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч»

Судя по всему, Ламин Ямаль получит «Золотой мяч». Но даже если не так, то юный вингер «Барселоны» будет очень близок к победе.

Шумные новости, связанные со сливом результатов «Золотого мяча», создали много споров среди любителей футбола. И очевидно, что возможной победой Ямаля довольны далеко не все.

Хорошо, статистику вы прекрасно знаете и сами. Будет давить авторитетом. Нижеперечисленные люди говорили, что именно Ламин заслужил награду.

Рио Фердинанд, Лотар Маттеус, Руд Гуллит, Гари Линекер, Иван Ракитич, Роналдиньо, Жан-Пьер Папен, Маркус Рэшфорд, Жерар Пике, Хорхе Мендес, Рауль Альбиоль, Луис Фернандес, Артуро Видаль, Луис де ла Фуэнте, Деку, Фабио Капелло.

И это только самые «громкие» мнения.