🤮🔥 «Они отвратительны». Фанаты в бешенстве от France Football – Педри лишь 11-й по итогам «Золотого мяча»
Один из лидеров «Барселоны» Педри занял 11-е место по итогам вручения «Золотого мяча».
Итоги, мягко говоря, разочаровали фанатов. Пост просмотрели уже 20 миллионов аккаунтов. Почти все комментарии гневные.
💭 «Абсолютный позор. Они отвратительны. Ничего не знают о футболе».
💭 «Это катастрофа. Преступление против мирового футбола. Французский футбол извиняется на коленях».
💭 «Позор».
💭 «Они никак не могут поставить Коула Палмера выше Педри. Это просто кошмар».
💭 «Как Палмер может быть выше Педри?»
💭 «Абсолютный позор».
💭 «ЧТО?! Он определенно заслужил место в топ-3!»
💭 «WTF!!!»
💭 «Палмера выбрали в топ-10 из-за товарищеского турнира в конце сезона? Невероятно».
Кто эти люди, которые голосуют???