🤮🔥 «Они отвратительны». Фанаты в бешенстве от France Football – Педри лишь 11-й по итогам «Золотого мяча»

Один из лидеров «Барселоны» Педри занял 11-е место по итогам вручения «Золотого мяча».

Итоги, мягко говоря, разочаровали фанатов. Пост просмотрели уже 20 миллионов аккаунтов. Почти все комментарии гневные.

💭 «Абсолютный позор. Они отвратительны. Ничего не знают о футболе».

💭 «Это катастрофа. Преступление против мирового футбола. Французский футбол извиняется на коленях».

💭 «Позор».

💭 «Они никак не могут поставить Коула Палмера выше Педри. Это просто кошмар».

💭 «Как Палмер может быть выше Педри?»

💭 «Абсолютный позор».

💭 «ЧТО?! Он определенно заслужил место в топ-3!»

💭 «WTF!!!»

💭 «Палмера выбрали в топ-10 из-за товарищеского турнира в конце сезона? Невероятно».