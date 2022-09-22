Три причины, по которым «Барселона» должна подписать Иньиго Мартинеса

Этим летом активно обсуждался трансфер защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса в «Барселону». Слухи об уходе Жерара Пике лишь подогревают интерес к Мартинесу.

Давайте выделим три причины, по которым каталонцы должны подписать защитника «Атлетика».

Иньиго – левша

Мартинес добавил бы разнообразия в оборону «Барсы». Сам Хави хочет видеть в своей команде левшу, способного играть на левом фланге обороны. Сейчас каталонцам очень не хватает футболиста такого типа.

Надежность

Иньиго был ключевым игроком обороны «Атлетика» и сборной Испании при Луисе Энрике. Мартинес действительно надежен, а его волшебные дальние передачи – предмет отдельного разговора.

Низкая зарплата

Мартинес, скорее всего, заменит ветерана клуба, Жерара Пике, и его зарплата будет гораздо ниже. Это беспроигрышный вариант.

«Барселона» уже пыталась подписать Мартинеса, но «Атлетик» отклонил предложение. Однако контракт Иньиго с Бильбао истекает летом 2023 года, а значит, каталонцы могут заполучить защитника бесплатно – еще один безусловный плюс. Сообщается, что у «сине-гранатовых» есть принципиальная договоренность с агентами Мартинеса.

Как смотрите на такой трансфер? Напишите, что думаете, в комментариях!