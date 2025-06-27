🎥 Лапорта и Куман снова друзья! Они сыграли в гольф и рассказали, как помирились

С тех пор, как в 2021 году Роналд Куман был уволен с поста главного тренера «Барселоны», у голландского специалиста были натянутые отношения с «блауграной» и ее руководством.

Лапорта и Куман ругались в публичном пространстве, а когда Роналд возглавил сборную Нидерландов, на каждый вопрос о Френки Де Йонге он отвечал, стараясь уколоть каталонцев . Тренер, например, несколько раз обвинял «Барсу» в травмах подопечного .

Но времена меняются, важные для истории «блауграны» люди наконец помирились. Роналд и Жоан сперва поужинали, а после голландец пригласил президента «Барселоны» на свой благотворительный турнир, новоиспеченные друзья вместе играли в гольф.

А после на пресс-конференции радостно говорили о примирении.

Куман: «Удивлены, да? Вы меня часто спрашивали, может, мы с ним когда-нибудь выпьем кофе, так вот это произошло. Самое главное – это «Барса». Я считаю, что в жизни есть вещи, которые важнее разногласий двух людей. Ради «Барсы», ради президента, ради меня мы сделали шаг к примирению. Мы все обсудили и поняли, что эту страницу нужно перевернуть. Еще раз повторю, что «Барса» – это самое важное».

Лапорта: «Конечно, привязанность между нами есть, ведь Роналд не только легенда «Барсы», он еще и отличный человек. Нас объединяет «Барса», общие друзья и много общих переживаний. Мы поняли, что происходящее между нами не имело смысла, а потому решили покончить с этим. Мы, кстати, пили не простой кофе, а карахильо [кофе с алкоголем]! Он лучше поднимает настроение».

Ура!

🎥 Голландская мудрость. Ван Дейк и Куман высказались об отказе Левандовского играть за Польшу

🚨 Суд вызвал Лапорту, Энрике и Вальверде в качестве свидетелей по делу Негрейры. Настояла прокуратура 😳

🚨 Лапорта отреагировал на планы «Бильбао» помешать уходу Нико Уильямса