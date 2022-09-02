Маркос Алонсо стал третьим человеком в своей семье, который сыграет за «Барселону»

Многие этого не знают, но Маркос Алонсо на самом деле происходит из семьи футболистов.
Удивительным фактом является то, что, считая его, за «Барселону» играло трое человек из его семьи.
Луис Сабала Эчеваррия, прадед Маркоса, играл за «Барселону» с 1941 по 1943 год в качестве защитника.
Его отец, Маркос Алонсо Пенья, играл на позиции правого вингера. Он провел пять лет на «Камп Ноу» с 1982 по 1987 год, а также побывал в «Реале» и «Атлетико».
Интересно, что его дедушка, Маркос Алонсо Имаз, тоже был футболистом. Однако он не играл за «Барсу» и наиболее известен своими годами в «Реале».
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